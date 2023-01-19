Fan ID может потребоваться на матчах ХК «Динамо» в дни, когда футбольный клуб играет на «ВТБ-Арене» («РБ Спорт»)

Теги болельщики ВТБ Арена премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва КХЛ Динамо ВТБ-Арена Fan ID Хоккей

Для посещения матчей хоккейного «Динамо» может потребоваться Fan ID.

Как сообщает «РБ Спорт», на «ВТБ-Арене» хотят урегулировать вопрос с допуском зрителей на стадион в дни, когда на нем проводят матчи и футбольное, и хоккейное «Динамо».

Из-за введения паспорта болельщика на матчах футбольного клуба, возможно, его придется оформлять и для похода на игры хоккейного «Динамо».

Отмечается, что с такой проблемой столкнулись только на «ВТБ-Арене», так как она единственная в стране объединяет футбольный и хоккейный стадионы.

По информации издания, руководство арены рассчитывает разграничить футбольную и хоккейную части, чтобы зрители смогли приходить на хоккей в день футбола без Fan ID. При этом для посещения футбольного матча в любом случае понадобится специальный документ.

«Динамо» призвало болельщиков оформлять Fan ID, предложив подарки по программе лояльности

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12 комментариев

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red hikkikomori
Ответ Mixos Demid
А кровь и мочу уже нужно сдавать или пока нет?
Если только в качестве протеста)
0
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Tiestorzn17
И обязательно на фигурное катание введите, очень хочу интервью фигуристов потом почитать!
+1
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Раменки за Динамо
Хорошо, что волейбол по другому адресу.
0
0
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Mixos Demid
А кровь и мочу уже нужно сдавать или пока нет?
+2
0
+2
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Игорь Новиков
Ответ CaSpeR-13
а сейчас не маразм когда на матч спартак зенит в чемпионате он нужен а в кубке не нужен?
Маразм, конечно. Но то хотя бы в разные дни, а тут - в один!)
+1
0
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Mixos Demid
Вот это поворот !!!
+1
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Proline
Там ещё в этом здании ТЦ есть. В него тоже по фан-ид?
+3
0
+3
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CaSpeR-13
Ответ Игорь Новиков
Если на хоккей разрешат без фан айди, когда на этой же арене в этот день на футболе он нужен - это будет маразм. Как и в принципе самое введение этой карты.
а сейчас не маразм когда на матч спартак зенит в чемпионате он нужен а в кубке не нужен?
+2
0
+2
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HockeyMan
Лично мне вообще пофиг на фан Айди. Если он будет нужен на кхл, я спокойно его себе оформлю на сезон, вообще без заморочек. Но делать его на отдельные матчи, это бред
0
-3
-3
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Игорь Новиков
Если на хоккей разрешат без фан айди, когда на этой же арене в этот день на футболе он нужен - это будет маразм. Как и в принципе самое введение этой карты.
+19
0
+19
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eld_14
Утка
0
-2
-2
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Ярик01
О ... чаровательно )
+5
-1
+4
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