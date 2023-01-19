Fan ID может потребоваться на матчах ХК «Динамо» в дни, когда футбольный клуб играет на «ВТБ-Арене» («РБ Спорт»)

Для посещения матчей хоккейного «Динамо» может потребоваться Fan ID.

Как сообщает «РБ Спорт», на «ВТБ-Арене» хотят урегулировать вопрос с допуском зрителей на стадион в дни, когда на нем проводят матчи и футбольное, и хоккейное «Динамо».

Из-за введения паспорта болельщика на матчах футбольного клуба, возможно, его придется оформлять и для похода на игры хоккейного «Динамо».

Отмечается, что с такой проблемой столкнулись только на «ВТБ-Арене», так как она единственная в стране объединяет футбольный и хоккейный стадионы.

По информации издания, руководство арены рассчитывает разграничить футбольную и хоккейную части, чтобы зрители смогли приходить на хоккей в день футбола без Fan ID. При этом для посещения футбольного матча в любом случае понадобится специальный документ.

«Динамо» призвало болельщиков оформлять Fan ID, предложив подарки по программе лояльности