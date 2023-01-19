Черкас о поражениях СКА от ЦСКА: «Не думаю, что есть какая-то закономерность. Равная борьба, интересные игры. Побольше бы таких в КХЛ»

Сергей Черкас высказался о поражениях СКА в матчах с ЦСКА.

– Все три матча, которые СКА проиграл, команда играла прилично. Но небольшие оплошности, ошибки не позволили довести игры до победы.

В последней дуэли петербуржцы создали огромное количество моментов. Надо забивать. Ошибки привели к тому, что ЦСКА проводил контратаки и наказывал. Я не думаю, что есть какая-то закономерность в результатах. Сейчас ЦСКА по личным встречам выше СКА. Но питерцы уже готовятся к плей-офф.

– В дуэлях между СКА и ЦСКА часто решают вратари. Шарыченков часто выручал в последней игре, а был не так надежен. Согласны?

– Ну, как его обвинять, если игрок выходит с ним один на один? Это не его ошибка. Или в чем вина , когда армейцам Петербурга забивали четвертый гол? Окулов отдал шикарный пас, и Плотников на дальней штанге замкнул. Защитники гостей в этот момент смотрели хоккей.

Ошибки у СКА еще потому, что долго не играл защитник – ему надо набрать форму. Долго не играл форвард Прохоркин. Тренеры СКА доверяют этим игрокам, чтобы они готовились и подошли к плей-офф во всеоружии.

– Психологического комплекса у игроков СКА перед ЦСКА не видите?

– Я не вижу. Просто так складывались матчи. Потенциал у СКА хороший. Главное, чтобы все сильнейшие выходили на лед здоровыми и в лучших кондициях. А так равная борьба, интересные матчи. Побольше бы таких в КХЛ, – сказал бывший вратарь и тренер СКА.

ЦСКА выиграл у СКА третий подряд матч в сезоне КХЛ