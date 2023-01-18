Хайруллин о поведении Ротенберга после поражений СКА: «Мы общаемся, он нам подсказывает какие-то моменты. Где-то может и поругать, потому что это нормально»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Марат Хайруллин Хоккей

Марат Хайруллин рассказал, как Роман Ротенберг себя ведет после поражений СКА.

– Когда смотришь видео из раздевалки СКА после побед – у вас там дружная семья, все чуть ли не обнимаются. Но когда случаются поражения, насколько ваш главный тренер Роман Ротенберг умеет быть жестким? Он может пинать мусорные бачки, орать на вас?

–  Конечно, проигрывать неприятно. Мы общаемся между собой, он нам подсказывает какие-то моменты. Где-то может и поругать, потому что это нормально.

– Игроки СКА после этого поражения (2:4 от ЦСКА – прим.) долго не выходили из раздевалки. Что вам говорил тренер?

– Не буду рассказывать. Останется в раздевалке всё, что там происходит.

– Но шумно не было.

– Я же говорю, мы между собой побеседовали, решили все вопросы.

– Ротенберг на пресс-конференции сказал, что СКА был обязан побеждать в 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Он об этом говорил в раздевалке?

– Да, он нас настраивал так, что в такой день нельзя проигрывать. Мы подвели немного наших болельщиков. Постараемся это исправить в следующей игре.

– Могло на СКА повлиять то, что вы уже обеспечили себе выход в плей-офф? Может, расслабились?

– Нет. Нас на каждую игру настраивают. Нам нельзя проигрывать, – сказал нападающий СКА.

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2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TimGI86
Ответ Михаил Вагин
Ключевое "Нас настраивают". Сами должны быть настроены до предела
У Хуснутдинова возможно проблемы с настроем на матчи, когда его в прошлом сезоне спускали в МХЛ доигрывать, он прям пижонил
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Вагин
Ключевое "Нас настраивают". Сами должны быть настроены до предела
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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