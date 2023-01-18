Хайруллин о поведении Ротенберга после поражений СКА: «Мы общаемся, он нам подсказывает какие-то моменты. Где-то может и поругать, потому что это нормально»

рассказал, как себя ведет после поражений СКА.

– Когда смотришь видео из раздевалки СКА после побед – у вас там дружная семья, все чуть ли не обнимаются. Но когда случаются поражения, насколько ваш главный тренер Роман Ротенберг умеет быть жестким? Он может пинать мусорные бачки, орать на вас?

– Конечно, проигрывать неприятно. Мы общаемся между собой, он нам подсказывает какие-то моменты. Где-то может и поругать, потому что это нормально.

– Игроки СКА после этого поражения (2:4 от ЦСКА – прим.) долго не выходили из раздевалки. Что вам говорил тренер?

– Не буду рассказывать. Останется в раздевалке всё, что там происходит.

– Но шумно не было.

– Я же говорю, мы между собой побеседовали, решили все вопросы.

– Ротенберг на пресс-конференции сказал, что СКА был обязан побеждать в 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Он об этом говорил в раздевалке?

– Да, он нас настраивал так, что в такой день нельзя проигрывать. Мы подвели немного наших болельщиков. Постараемся это исправить в следующей игре.

– Могло на СКА повлиять то, что вы уже обеспечили себе выход в плей-офф? Может, расслабились?

– Нет. Нас на каждую игру настраивают. Нам нельзя проигрывать, – сказал нападающий СКА.

Зислис о СКА: «Знаю, что Ротенберг опять начал психовать»