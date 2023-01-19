Кадейкин о слухах про переход в СКА в межсезонье: «Сейчас даже говорить об этом не хочется. У нас впереди плей-офф»

Александр Кадейкин подвел итоги матча против «Ак Барса» (1:2).

– За счет чего удалось забить в моменте с завершающим броском Пустозерова в «девятку»?

– Здорово вышли из зоны. Прошли среднюю зону, все через короткий пас. Хороший бросок. Хороший задел был для последующей динамики.

– Что произошло во втором периоде? У «Ак Барса» возникло много моментов, Радулов забил на флажке.

– Пару раз ошиблись, не вывели шайбу из зоны. Индивидуальные ошибки, хотя моменты были простые: где-то шайба скакала, где-то пас неточный отдали. Абсолютно ненужные ошибки. Где-то сыграли робко и как-то медленно. Казань особо ничего не ждала, давила. Если бы сыграли правильно, перевели бы игру в зону «Ак Барса», было бы все нормально.

– Чего не хватило в третьем периоде?

– Период разделился на две части. Сначала была игра туда-сюда, потому что счет был ничейным. После забитой шайбы Казань очень строго стала играть в обороне. Мы добавили, потому что терять нечего было. Надо было забивать, были неплохие моменты.

– В этом сезоне мало пропускаете. Есть ощущение, что по этой системе играете очень давно, лет так пять. Ваше мнение?

– Три года точно, думаю. Как Томи Лямся поставил эту систему. Результат сами видите. Очень консервативная система.

– Как складывается сезон лично для вас? Обращаете ли внимание на слухи вокруг перехода в СКА в межсезонье?

– Нормально. На слухи внимание вообще не обращаю. У нас впереди плей-офф. Сейчас даже говорить об этом не хочется, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».