Костин забил «Вегасу», отличившись в 3-й игре подряд. У него 7 шайб в последних 9 матчах

Теги Эдмонтон НХЛ Вегас Клим Костин Хоккей

Клим Костин забил «Вегасу», доведя до 3 серию игр с голами.

Форвард «Эдмонтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:3). Его шайба во втором периоде в итоге стала победной. 

На счету россиянина стало 13 (9+4) очков в 29 играх при полезности «+8». У него 7 шайб в последних 9 матчах. 

Сегодня Костин (17:36 – максимальное время в сезоне и в карьере, «+2») реализовал единственный бросок в створ. Также применил 2 силовых приема и сделал 1 блок. 

Костин расцвел в «Эдмонтоне» – он уже 5-й снайпер команды. И это еще без Макдэвида!

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11 комментариев

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Фёдор Кузнецов
В Клима почему то всегда хотелось верить что заиграет
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ogent
Ответ GreatMcDavid97
Тихоход, постоянно теряющий шайбу? Ни техники, ни дриблинга, ни скорости. Нефть постоянно один шлак подбирает за другими
Ну не все же в команде бегунки, есть и те кто берёт не только скоростью
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GreatMcDavid97
Ответ Sonny Milano
Костин неимоверный красавчик. Где-то сейчас кусает локти один Армстронг.
Армстронг в ладоши хлопает, что от пешехода избавился
+2
-5
-3
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GreatMcDavid97
Ответ LOsP06GH
По ходу у нас восход новой звезды!?
Тихоход, постоянно теряющий шайбу? Ни техники, ни дриблинга, ни скорости. Нефть постоянно один шлак подбирает за другими
+1
-8
-7
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Амфитрион
Тьфу-тьфу, неужели таки прорвало? Осторожно радуюсь.
0
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стакан морса
Монстр!)
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Сергей Чумак
Ответ LOsP06GH
По ходу у нас восход новой звезды!?
Преждевременно
+5
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+5
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ɔculpa
Сегодня и время уже неплохое получил. 17 минут, максимальное по сезону. Молодчик.
+6
0
+6
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LOsP06GH
По ходу у нас восход новой звезды!?
+1
-1
0
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Sonny Milano
Костин неимоверный красавчик. Где-то сейчас кусает локти один Армстронг.
+13
-2
+11
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Артем Ивашкин
Он ещё во втором периоде бесстрашно полетел лицом вперёд, блокируя бросок соперника. Хорошо, что шайба попала в пузо.
+1
0
+1
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