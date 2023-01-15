Костин забил «Вегасу», отличившись в 3-й игре подряд. У него 7 шайб в последних 9 матчах

забил «Вегасу», доведя до 3 серию игр с голами.

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата с « » (4:3). Его шайба во втором периоде в итоге стала победной.

На счету россиянина стало 13 (9+4) очков в 29 играх при полезности «+8». У него 7 шайб в последних 9 матчах.

Сегодня Костин (17:36 – максимальное время в сезоне и в карьере, «+2») реализовал единственный бросок в створ. Также применил 2 силовых приема и сделал 1 блок.

Костин расцвел в «Эдмонтоне» – он уже 5-й снайпер команды. И это еще без Макдэвида!