Стэмкос, Брэди Ткачак и Рантанен – звезды дня в НХЛ

Теги Оттава Тампа-Бэй Колорадо НХЛ Стивен Стэмкос Микко Рантанен Брэди Ткачак Хоккей

Стивен Стэмкос, Брэди Ткачак и Микко Рантанен – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос с хет-триком в ворота «Ванкувера» (5:2). Первый гол стал 500-й шайбой 32-летнего канадца в НХЛ

Вторая звезда – форвард «Оттавы» Брэди Ткачак, набравший 4 (1+3) балла в матче с «Питтсбургом» (5:4 ОТ).

Третья звезда – нападающий «Колорадо» Микко Рантанен с 3 (2+1) очками в игре против «Калгари» (4:1).

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2 комментария

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Sergej M-S
А то,что Карлссон сегодня 1+3, затащив с Далласом буквально - это конечно же ерунда((
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белая простыня олимпиады
Молодец!!! Давно ждали! Теперь надо покорять следующую сотню!)
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0
+1
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