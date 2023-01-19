Стэмкос, Брэди Ткачак и Рантанен – звезды дня в НХЛ

Стивен Стэмкос, Брэди Ткачак и Микко Рантанен – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос с хет-триком в ворота «Ванкувера» (5:2). Первый гол стал 500-й шайбой 32-летнего канадца в НХЛ

Вторая звезда – форвард «Оттавы» Брэди Ткачак, набравший 4 (1+3) балла в матче с «Питтсбургом» (5:4 ОТ).

Третья звезда – нападающий «Колорадо» Микко Рантанен с 3 (2+1) очками в игре против «Калгари» (4:1).