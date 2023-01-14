Козлов о 2:0 с «Адмиралом»: «Салават» начинает играть в правильный хоккей. Мы тактически грамотно сыграли, лишили соперника контратак»

Теги Салават Юлаев травмы Виктор Козлов КХЛ Александр Кадейкин Сергей Шмелев Райан Мерфи Илья Ежов Адмирал Алексей Пустозеров Хоккей

Виктор Козлов высказался после матча против «Адмирала» (2:0).

– Важный день был сегодня для нас. Игра началась с минуты молчания в память о первом президенте Республики Башкортостан Муртазе Губайдулловиче Рахимове. Он многое сделал для хоккея в республике. Команда была заряжена на победу.

«Адмирал» – вязкая команда, но мы хорошо держали шайбу. Важно было не дать сопернику использовать главный козырь – контратаки. Мы их сдержали. Ежов отлично действовал в воротах. Начинаем играть в правильный хоккей, это радует. 

– Кто из травмированных выйдет в ближайшее время? 

Пустозеров и Мерфи ближе всех к этому. 

– Момент с голом Шмелева. Какие детали решили исход игры? 

– Индивидуальное мастерство Шмелева и передачи Кадейкина. Но для меня важно, что мы тактически грамотно сыграли, лишили соперника контратак. 

– В третьем периоде прошлого матча вы отдали почти все. Была ли задача с «Адмиралом» начать аккуратно?

– Мы аккуратно начали матч. Понимали цену ошибки. Если бы они первые забили, нам было бы трудно отыгрываться, соперник хорошо обороняется. 

– В первом и третьем периоде раскатывались по одной линии, к которой соперник отлично приспособился. Почему все равно использовали этот прием? 

– Потому что он работает. Контролируемый раскат – это способ зайти в зону. У нас есть возможность войти в давление, мы все близко и друг другу помогаем. 

– Сегодня было два «футбольных» гола ногой, оба отменили. Было ли у вас подобное в карьере?

– Конечно, случалось. Судьи – молодцы, отработали отлично, разобрались в ситуации, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» выиграл 4 из 5 последних матчей

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4 комментария

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Юрий Байбурдин
Витя с таким хоккеем далеко не уедешь.
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Alexander Tsygankov
Салават хорош, но Адмирал зубы еще покажет.
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Линар Нуртдинов
Козлов молодец, а Коля всё равно НАШ!)
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Роберт Ганиев
Не зря Адмирал меньше всех пропустили на Востоке. Вязко с ними играть. Ежов красавчик
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