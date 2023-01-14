Козлов о 2:0 с «Адмиралом»: «Салават» начинает играть в правильный хоккей. Мы тактически грамотно сыграли, лишили соперника контратак»

высказался после матча против « » (2:0).

– Важный день был сегодня для нас. Игра началась с минуты молчания в память о первом президенте Республики Башкортостан Муртазе Губайдулловиче Рахимове. Он многое сделал для хоккея в республике. Команда была заряжена на победу.

«Адмирал» – вязкая команда, но мы хорошо держали шайбу. Важно было не дать сопернику использовать главный козырь – контратаки. Мы их сдержали. Ежов отлично действовал в воротах. Начинаем играть в правильный хоккей, это радует.

– Кто из травмированных выйдет в ближайшее время?

– и Мерфи ближе всех к этому.

– Момент с голом Шмелева. Какие детали решили исход игры?

– Индивидуальное мастерство Шмелева и передачи . Но для меня важно, что мы тактически грамотно сыграли, лишили соперника контратак.

– В третьем периоде прошлого матча вы отдали почти все. Была ли задача с «Адмиралом» начать аккуратно?

– Мы аккуратно начали матч. Понимали цену ошибки. Если бы они первые забили, нам было бы трудно отыгрываться, соперник хорошо обороняется.

– В первом и третьем периоде раскатывались по одной линии, к которой соперник отлично приспособился. Почему все равно использовали этот прием?

– Потому что он работает. Контролируемый раскат – это способ зайти в зону. У нас есть возможность войти в давление, мы все близко и друг другу помогаем.

– Сегодня было два «футбольных» гола ногой, оба отменили. Было ли у вас подобное в карьере?

– Конечно, случалось. Судьи – молодцы, отработали отлично, разобрались в ситуации, – сказал главный тренер « ».

«Салават Юлаев» выиграл 4 из 5 последних матчей