Алексей Шевченко: «Бывальцев, Кадейкин и Ткачев будут в доступе этой весной. За Александром гоняется СКА»
Алексей Шевченко сообщил, что СКА интересуется Александром Кадейкиным.
«Говорят, что в КХЛ этой весной в доступе будет всего три нормальных центра (их больше, но я выбрал трех): Бывальцев, Кадейкин и Ткачев («Трактор»).
За Кадейкиным гоняется СКА. Бывальцев среди клубов Востока популярней, чем клавакоко у молодежи. Про Ткачева пока тишина. Но без работы не останется», – написал журналист «Спорт-Экспресса».
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