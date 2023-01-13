Алексей Шевченко: «Бывальцев, Кадейкин и Ткачев будут в доступе этой весной. За Александром гоняется СКА»

Алексей Шевченко сообщил, что СКА интересуется .

«Говорят, что в этой весной в доступе будет всего три нормальных центра (их больше, но я выбрал трех): Бывальцев, Кадейкин и Ткачев (« »).

За Кадейкиным гоняется . Бывальцев среди клубов Востока популярней, чем клавакоко у молодежи. Про Ткачева пока тишина. Но без работы не останется», – написал журналист «Спорт-Экспресса».