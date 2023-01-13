Алексей Шевченко: «Бывальцев, Кадейкин и Ткачев будут в доступе этой весной. За Александром гоняется СКА»

Теги Салават Юлаев СКА Трактор возможные переходы КХЛ Владимир Ткачев Александр Кадейкин Алексей Бывальцев Алексей Шевченко Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Шевченко сообщил, что СКА интересуется Александром Кадейкиным.

«Говорят, что в КХЛ этой весной в доступе будет всего три нормальных центра (их больше, но я выбрал трех): Бывальцев, Кадейкин и Ткачев («Трактор»).

За Кадейкиным гоняется СКА. Бывальцев среди клубов Востока популярней, чем клавакоко у молодежи. Про Ткачева пока тишина. Но без работы не останется», – написал журналист «Спорт-Экспресса».

1 комментарий

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Макс Терёшин
Клавакоко топ конечно
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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