Хабибулин о том, почему захотел стать вратарем: «Я хотел быть Третьяком. Уже не помню, как он играл, когда он закончил, мне было всего 11 лет»

рассказал, что в детстве хотел быть .

– Вы говорили, что захотели играть вратарем, поскольку видели, как играл Владислав Третьяк. Обращали ли вы внимание при этом на какие-то детали в его игре?

– Честно говоря, я уже не помню, как он играл, но у меня родители были от его игры в восторге.

И когда он закончил, мне было всего 11 лет, и я скорее помню, не как он играл, а рассказы родителей. Скажем так, я хотел быть Третьяком, – сказал бывший вратарь клубов НХЛ и сборной России.