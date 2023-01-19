Кросби набрал 50+ очков за сезон в НХЛ в 16-й раз. Среди действующих игроков больше лишь у Овечкина (17)
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал три голевые передачи в матче с «Оттавой» (4:5 ОТ) и был признан второй звездой.
Канадец достиг отметки в 50 очков в регулярном чемпионате НХЛ в 16-й раз.
Среди действующих игроков Кросби уступает только Александру Овечкину («Вашингтон»), на счету которого 17 таких сезонов.
В 44 играх текущего турнира Кросби набрал 52 (21+31) балла. У Овечкина в 47 матчах тоже 52 (30+22) очка.
У Овечкина 10
2011-12 в 22 матчах 37 очков
2020-21 в 41 матче 47 очков
У Овечкина один сезон без 50 очков:
2020-21 в 45 матчах 42 очка.