Кросби набрал 50+ очков за сезон в НХЛ в 16-й раз. Среди действующих игроков больше лишь у Овечкина (17)

Теги Питтсбург Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал три голевые передачи в матче с «Оттавой» (4:5 ОТ) и был признан второй звездой.

Канадец достиг отметки в 50 очков в регулярном чемпионате НХЛ в 16-й раз.

Среди действующих игроков Кросби уступает только Александру ОвечкинуВашингтон»), на счету которого 17 таких сезонов.

В 44 играх текущего турнира Кросби набрал 52 (21+31) балла. У Овечкина в 47 матчах тоже 52 (30+22) очка.

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6 комментариев

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Вадим Сидоров
Ответ VintDV
Если оба пройдут без травм, то по итогу этого сезона будет 12 и 11 сезонов соответственнос 80+ :)
И скорее всего оба в топ-10 лучших будут - надо менее 200 очков
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VintDV
Ответ Вадим Сидоров
Ну зато у Сида 11 сезонов с 80+ У Овечкина 10
Если оба пройдут без травм, то по итогу этого сезона будет 12 и 11 сезонов соответственнос 80+ :)
+1
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+1
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Вадим Сидоров
Ну зато у Сида 11 сезонов с 80+
У Овечкина 10
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Вадим Сидоров
Ответ SlavaF.
У Сида два сезона без 50 очков: 2011-12 в 22 матчах 37 очков 2020-21 в 41 матче 47 очков У Овечкина один сезон без 50 очков: 2020-21 в 45 матчах 42 очка.
И то из-за травмы.
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VintDV
Стабильные зачетники как бы назвали их раньше:)
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SlavaF.
У Сида два сезона без 50 очков:
2011-12 в 22 матчах 37 очков
2020-21 в 41 матче 47 очков

У Овечкина один сезон без 50 очков:
2020-21 в 45 матчах 42 очка.
+2
0
+2
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