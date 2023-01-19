Светлов о 2:3 от «Витязя»: «Была волновая игра, в зачет можем занести 1-й и 3-й периоды. Во 2-м не хватило концентрации, противник использовал свои моменты»

Теги Витязь КХЛ Сергей Светлов Сочи Хоккей

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов подвел итоги игры с «Витязем». 

«Леопарды» проиграли матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3. 

«Была волновая игра, в зачет можем занести первый и третий периоды. Во втором не хватило концентрации, противник использовал свои моменты.

Игра была быстрая и интересная, но сегодня не хватило того, чего себя сами лишили», – сказал Светлов.

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