Светлов о 2:3 от «Витязя»: «Была волновая игра, в зачет можем занести 1-й и 3-й периоды. Во 2-м не хватило концентрации, противник использовал свои моменты»

Главный тренер « » подвел итоги игры с « ».

«Леопарды» проиграли матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

«Была волновая игра, в зачет можем занести первый и третий периоды. Во втором не хватило концентрации, противник использовал свои моменты.

Игра была быстрая и интересная, но сегодня не хватило того, чего себя сами лишили», – сказал Светлов.