Светлов о 2:3 от «Витязя»: «Была волновая игра, в зачет можем занести 1-й и 3-й периоды. Во 2-м не хватило концентрации, противник использовал свои моменты»
Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов подвел итоги игры с «Витязем».
«Леопарды» проиграли матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3.
«Была волновая игра, в зачет можем занести первый и третий периоды. Во втором не хватило концентрации, противник использовал свои моменты.
Игра была быстрая и интересная, но сегодня не хватило того, чего себя сами лишили», – сказал Светлов.
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