Зюзин о Мичкове: «Его талант очевиден – он умненький, с голевым чутьем и быстрым броском, находит неожиданные решения, интересно читает игру»

поделился мнением о форварде .

– Вы были вторым номером драфта-1996, провели в НХЛ 525 матчей. Поговаривают, что Мичков станет вторым номером драфта-2023. Что с позиции ветерана НХЛ и тренера по развитию «Сочи» ему посоветуете?

– Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов Матвею доверяет, парень играет в среднем под 16 минут, в 10 матчах забил четыре гола и набрал шесть очков. Надо продолжать оправдывать тренерское доверие – и только набирать ход!

Какие-то моменты вместе с главным тренером стараюсь Матвею подсказывать. Его талант очевиден – он умненький, с голевым чутьем и быстрым броском, находит неожиданные решения, интересно читает игру. Нам нравится, что он улучшил отработку в обороне, в «Сочи» Матвей теперь в топ-3 по показателю нанесенные броски/блокированные броски, реально двусторонний форвард!

Мы обратили внимание Матвея на то, что его смены должны быть короче и интенсивнее. Для игроков без выдающихся габаритов очень важна безупречная функциональная готовность, челночность движений, – сказал тренер по развитию « ».