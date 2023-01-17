Буре о Ротенберге во главе СКА: «Ему очень нравится быть тренером, он получает удовольствие»

заявил, что Роман Ротенберг получает удовольствие от работы тренером.

– Как вам во главе ?

– У него команда идет на первом месте в с большим отрывом. И как я знаю, ему очень нравится быть тренером, он получает удовольствие.

Вообще тренерская профессия – это образ жизни. Тебе это должно очень сильно нравиться. Ты фактически живешь в раздевалке.

Должен прийти раньше всех, просмотреть игры, дать установку, отработать матч, остаться после него. Это очень глубокое погружение в профессию, но я знаю, что Ротенберг от этого получает большое удовольствие, – сказал член Зала хоккейной славы.