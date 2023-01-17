Буре о Ротенберге во главе СКА: «Ему очень нравится быть тренером, он получает удовольствие»

Теги СКА Павел Буре КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Павел Буре заявил, что Роман Ротенберг получает удовольствие от работы тренером.

– Как вам Роман Ротенберг во главе СКА?

– У него команда идет на первом месте в КХЛ с большим отрывом. И как я знаю, ему очень нравится быть тренером, он получает удовольствие.

Вообще тренерская профессия – это образ жизни. Тебе это должно очень сильно нравиться. Ты фактически живешь в раздевалке.

Должен прийти раньше всех, просмотреть игры, дать установку, отработать матч, остаться после него. Это очень глубокое погружение в профессию, но я знаю, что Ротенберг от этого получает большое удовольствие, – сказал член Зала хоккейной славы.

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6 комментариев

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369
Ну и пусть резвится. Чем бы дитя не тешилось...
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0
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Антон Некрасов
Ответ Правда глаза режет
Мальчик Рома играется. Главное, чтоб не плакал и не какался)
😂😂😂😂
0
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0
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norg
А еще нравится быть в управлении КХЛ, ФХР, Газпромбанка )
+1
-1
0
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Melnikov1968
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье..." (с)
+5
-1
+4
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Правда глаза режет
Мальчик Рома играется. Главное, чтоб не плакал и не какался)
+7
-1
+6
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Bartez1986
А всей хоккейной тусовке нравится лизать Йозе пятую точку
+5
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+3
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