Воробьев о 3:4 от «Авангарда»: «Хорошая игра уровня плей-офф. Где-то есть невезение. Надо переламывать»
Илья Воробьев высказался о поражении от «Авангарда».
«Металлург» проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ, пропустив в овертайме (3:4 ОТ).
«Хорошая игра, игра уровня плей-офф, как и ожидалось от «Авангарда» с «Металлургом». Немножко, немножко… У нас там в овертайме даже «2 в 1» было, а прилетело в обратную сторону.
«Металлург» преследовало невезение? Где-то есть, честно. Надо переламывать.
Позади ли игровой кризис? Я надеюсь, я так думаю. Я сказал сейчас ребятам, что если будет так работать, так играть, то оно перевернется.
Почему не играл Бурмистров? Мы посчитали, что после Уфы не будем состав менять – только защитника поменяли», – сказал Воробьев.
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