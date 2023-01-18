Воробьев о 3:4 от «Авангарда»: «Хорошая игра уровня плей-офф. Где-то есть невезение. Надо переламывать»

высказался о поражении от « ».

« » проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ, пропустив в овертайме (3:4 ОТ).

«Хорошая игра, игра уровня плей-офф, как и ожидалось от «Авангарда» с «Металлургом». Немножко, немножко… У нас там в овертайме даже «2 в 1» было, а прилетело в обратную сторону.

«Металлург» преследовало невезение? Где-то есть, честно. Надо переламывать.

Позади ли игровой кризис? Я надеюсь, я так думаю. Я сказал сейчас ребятам, что если будет так работать, так играть, то оно перевернется.

Почему не играл ? Мы посчитали, что после Уфы не будем состав менять – только защитника поменяли», – сказал Воробьев.