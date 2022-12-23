Воробьев о поражении от «Сибири»: «Потеряли очко, не должны были, пять штанг – отвернулась удачка. Рассчитываем, что Бурмистров вернется на уровень игры в сборной»

высказался после поражения от « » (2:3 Б) в серии буллитов.

– Обидно, что потеряли очко, не должны были. Буллиты у нас не пошли – две шайбы просто сошли, к сожалению.

Но и так у нас там за игру пять штанг было. Немного сегодня от нас отвернулась удачка. Надо ее зарабатывать. Очко берем, но должны были брать два.

– На какие качества вы рассчитываете в плане усиления команды?

– Мы рассчитываем на многое. Рассчитываем, что Саша вернется на уровень, когда он играл в сборной. Постараемся его раскрыть, он талантливый парень. Немного засиделся.

Сейчас он из зоны комфорта должен выйти, и мы рассчитываем, что он заиграет в свою полную силу. Я его знаю – он очень хороший игрок.

– Можете рассказать, в какой роли видите Бурмистрова в команде? Большинство, меньшинство, третье звено, четвертое звено?

– Все от Александра зависит, от его игры. Он очень талантливый, интересный парень. Если будет показывать хорошую игру, то место у него будет наверху.

– А позиция? В центре или на фланге?

– В центре больше, но он и на фланге может сыграть, – сказал главный тренер « ».