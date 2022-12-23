Воробьев о поражении от «Сибири»: «Потеряли очко, не должны были, пять штанг – отвернулась удачка. Рассчитываем, что Бурмистров вернется на уровень игры в сборной»

Теги Металлург Мг Сибирь Илья Воробьев КХЛ Александр Бурмистров Хоккей

Илья Воробьев высказался после поражения от «Сибири» (2:3 Б) в серии буллитов.

– Обидно, что потеряли очко, не должны были. Буллиты у нас не пошли – две шайбы просто сошли, к сожалению.

Но и так у нас там за игру пять штанг было. Немного сегодня от нас отвернулась удачка. Надо ее зарабатывать. Очко берем, но должны были брать два.

– На какие качества Александра Бурмистрова вы рассчитываете в плане усиления команды?

– Мы рассчитываем на многое. Рассчитываем, что Саша вернется на уровень, когда он играл в сборной. Постараемся его раскрыть, он талантливый парень. Немного засиделся.

Сейчас он из зоны комфорта должен выйти, и мы рассчитываем, что он заиграет в свою полную силу. Я его знаю – он очень хороший игрок.

– Можете рассказать, в какой роли видите Бурмистрова в команде? Большинство, меньшинство, третье звено, четвертое звено? 

– Все от Александра зависит, от его игры. Он очень талантливый, интересный парень. Если будет показывать хорошую игру, то место у него будет наверху.

– А позиция? В центре или на фланге?

– В центре больше, но он и на фланге может сыграть, – сказал главный тренер «Металлурга».

3 комментария

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Aleksander S
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А что делали вторую половину третьего периода? Отрабатывали меньшинство в равных составах??? Сколько бездумных пасов и оставлений!!!
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женёк 74
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Где гребанное большинство??? Только и слышно мы работаем, работаем, работаем, работаем, а по факту все хуже и хуже!!! Просто пустые слова и не какого действия!! Топ клуб, а игры нету, от слова совсем, объсолютно безграмотнаю работа тренерского штаба, с такой игрой в плей офф делать не чего! В плей офф важную роль играет большинство и меньшинство, а у нас ни того не другого!!!
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Владимир Кувшинов
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Потеряли очко жёстко звучит!)
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