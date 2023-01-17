Рутерфорд о «Ванкувере»: «Разочарован проделанной работой на данный момент. Мы не стремимся к перестройке»
Джим Рутерфорд заявил, что недоволен своей деятельностью в «Ванкувере».
Вице-президент «Кэнакс» по хоккейным операциям считает, что команде на этом этапе не нужна перестройка.
«Мы не стремимся к перестройке. Я скорее назову это переоснащением.
Я бы предпочел найти молодых игроков в НХЛ, которые, возможно, не очень хорошо себя зарекомендовали, когда были на контрактах новичков и подписать их, чтобы дать им второй шанс.
Мы по-прежнему будем стремиться получать выборы на драфте, но должны сделать это таким образом, чтобы это не перешло в долгосрочную перестройку. Думаю, что мы можем это сделать.
На данный момент я разочарован работой, которую проделал», – сказал Рутерфорд.
«Ванкувер» занимает шестое место в таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 39 очков в 43 матчах.
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