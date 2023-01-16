Рутерфорд сообщил, что «Ванкувер» ведет переговоры с Кузьменко и надеется на подписание контракта
«Ванкувер» подтвердил данные о переговорах с Андреем Кузьменко о новом контракте.
Вице-президент «Кэнакс» по хоккейным операциям Джим Рутерфорд сообщил, что канадский клуб начал переговоры с 26-летним российским нападающим о новом контракте и надеется оставить игрока в команде.
Кузьменко проводит дебютный сезон в НХЛ после перехода из СКА. Он набрал 38 (17+21) очков при полезности «плюс 9» в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 15:52.
Действующий договор хоккеиста с зарплатой 950 тысяч долларов рассчитан до конца нынешнего сезона. После этого россиянин может неограниченно свободным агентом.
С подробной статистикой Кузьменко можно ознакомиться здесь.
Вопрос цены. При всей моей симпатии, это точно не Капризов и выписывать жирный долгосрочный контракт очень большой риск. Есть много недостатков, а потенциал в принципе виден.