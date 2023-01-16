Рутерфорд сообщил, что «Ванкувер» ведет переговоры с Кузьменко и надеется на подписание контракта

Теги Ванкувер Джим Рутерфорд НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

«Ванкувер» подтвердил данные о переговорах с Андреем Кузьменко о новом контракте.

Вице-президент «Кэнакс» по хоккейным операциям Джим Рутерфорд сообщил, что канадский клуб начал переговоры с 26-летним российским нападающим о новом контракте и надеется оставить игрока в команде.

Кузьменко проводит дебютный сезон в НХЛ после перехода из СКА. Он набрал 38 (17+21) очков при полезности «плюс 9» в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 15:52.

Действующий договор хоккеиста с зарплатой 950 тысяч долларов рассчитан до конца нынешнего сезона. После этого россиянин может неограниченно свободным агентом.

С подробной статистикой Кузьменко можно ознакомиться здесь.

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2 комментария

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37old
Ответ Curandero71
Если канаки Кузю отпустят - то очень сильно ступят. Очень хороший партнер для Петерссона.
Петерссон - хороший партнер для Кузьменко.
Вопрос цены. При всей моей симпатии, это точно не Капризов и выписывать жирный долгосрочный контракт очень большой риск. Есть много недостатков, а потенциал в принципе виден.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Curandero71
Если канаки Кузю отпустят - то очень сильно ступят. Очень хороший партнер для Петерссона.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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