Токкет может возглавить клуб НХЛ в течение 1-2 недель. Гончар войдет в его тренерский штаб

в ближайшее время может получить должность в .

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщает, что в одном из клубов лиги в течение следующих 1-2 недель состоится смена главного тренера.

Это место должен занять , а в его тренерский штаб может быть включен Гончар.

Кевин Уикс, бывший вратарь и инсайдер, добавил, что Токкет может стать тренером в клубе из Тихоокеанского Северо-Запада – географического региона на западе Северной Америки.

Не исключено, что речь идет о « ».

Токкет и Гончар работали в «Питтсбурге», когда менеджерами клуба были Джим Рутерфорд и Патрик Альвин, которые сейчас занимают руководящие посты в «Кэнакс». Рутерфорд является президентом канадской команды по хоккейном операциям, а Альвин – генеральным менеджером.

В декабре Гончар помогал Алексею Жамнову в штабе сборной России на Кубке Первого канала.