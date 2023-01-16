Токкет может возглавить клуб НХЛ в течение 1-2 недель. Гончар войдет в его тренерский штаб
Сергей Гончар в ближайшее время может получить должность в НХЛ.
Инсайдер Эллиотт Фридман сообщает, что в одном из клубов лиги в течение следующих 1-2 недель состоится смена главного тренера.
Это место должен занять Рик Токкет, а в его тренерский штаб может быть включен Гончар.
Кевин Уикс, бывший вратарь и инсайдер, добавил, что Токкет может стать тренером в клубе из Тихоокеанского Северо-Запада – географического региона на западе Северной Америки.
Не исключено, что речь идет о «Ванкувере».
Токкет и Гончар работали в «Питтсбурге», когда менеджерами клуба были Джим Рутерфорд и Патрик Альвин, которые сейчас занимают руководящие посты в «Кэнакс». Рутерфорд является президентом канадской команды по хоккейном операциям, а Альвин – генеральным менеджером.
В декабре Гончар помогал Алексею Жамнову в штабе сборной России на Кубке Первого канала.
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