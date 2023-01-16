Токкет может возглавить клуб НХЛ в течение 1-2 недель. Гончар войдет в его тренерский штаб

Теги Сборная России по хоккею Питтсбург Ванкувер Сергей Гончар НХЛ Рик Токкет Хоккей

Сергей Гончар в ближайшее время может получить должность в НХЛ.

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщает, что в одном из клубов лиги в течение следующих 1-2 недель состоится смена главного тренера.

Это место должен занять Рик Токкет, а в его тренерский штаб может быть включен Гончар.

Кевин Уикс, бывший вратарь и инсайдер, добавил, что Токкет может стать тренером в клубе из Тихоокеанского Северо-Запада – географического региона на западе Северной Америки.

Не исключено, что речь идет о «Ванкувере».

Токкет и Гончар работали в «Питтсбурге», когда менеджерами клуба были Джим Рутерфорд и Патрик Альвин, которые сейчас занимают руководящие посты в «Кэнакс». Рутерфорд является президентом канадской команды по хоккейном операциям, а Альвин – генеральным менеджером.

В декабре Гончар помогал Алексею Жамнову в штабе сборной России на Кубке Первого канала.

4 комментария

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Garikus89
У Ванкувера восьмая атака в Лиге, если смотреть по голам за игру в среднем, но тридцать первая оборона. Больше за игру в среднем только Анахайм со дна пропускает. С Токкетом все может быть ровным счетом наоборот, но на первое хоть смотреть весело)
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Booligan
Будро в 10 раз сильнее как тренер
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Белый офицер
Куда этот физрук собрался?!
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Фёдор Кузнецов
А если будет очередной КПК что с Гончаром?
+1
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