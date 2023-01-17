Емец об атаке «Адмирала»: «Тамбиев ничего не запрещает, всегда есть место для креатива. Главное – не терять шайбу в опасных зонах»

рассказал о работе под руководством тренера .

На данный момент «Адмирал» занимает 7-е место в таблице Восточной конференции.

– Перед сезоном мало кто верил, что «Адмирал» способен попасть в плей-офф. Сейчас клуб очень близко к достижению этого. Была ли вера внутри команды перед сезоном?

– Так получилось, что я в команде не с начала сезона. Когда приехал, то увидел, что тренеры достаточно требовательные, а перед нами стоят самые высокие задачи, как бы это смешно для кого-то ни звучало. Какой смысл выходить на лед, если ты не настроен на победу?

Для нас плей-офф, можно сказать, идет давно. Цепляемся за очки, стараемся залезть как можно выше.

– Тамбиева характеризуют как очень строгого тренера. Насколько трудно выполнять его установки?

– С каждой командой играем по-разному, в зависимости от того, что нам предлагает соперник. Стараемся навязывать свою игру по всей площадке. Например, в атаке за счет прессинга.

[C «Ак Барсом»] играли так. Возможно, с трибуны действительно выглядело, что в средней зоне выстраивались в схему 1-4, играли от обороны. Но мы старались лишний раз не отдавать инициативу. Цеплялись за каждый момент.

Что касается игры в атаке, Тамбиев ничего не запрещает, всегда есть место для креатива. Главное – не терять шайбу в опасных зонах. На синей линии, например.

– «Пихал» ли он вам лично?

– Конечно! Любой тренер, думаю, за ошибку хвалить не будет. Он всегда где-то подскажет, а не напихает, так скажем, – сказал нападающий « ».