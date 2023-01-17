Александр Горшков: «Ак Барс» с приходом Билялетдинова начал играть системно»
Александр Горшков подвел итоги матча с «Ак Барсом» (1:2 Б).
– Как оцените матч?
– Тяжелая игра на выезде, для нас это уже третий матч.
– Можно сказать, что игра была «от печки»?
– Мы системно играли, и «Ак Барс» с приходом Зинэтулы Билялетдинова так же начал играть. Такие две системные команды встретились. Поэтому и счет небольшой.
– За счет чего у вашей команды пятое место в лиге по игре во втором периоде?
– На самом деле, не знал, что мы вторые периоды хорошо играем. Получается, что первый разминочный, во втором добавляем.
– После забитой шайбы что-то меняли?
– Нет, играли в свою игру. В третьем периоде была задача бороться, биться в единоборствах. Но последние минуты не досмотрели, пропустили гол.
– Как оцените овертайм? Берлев попал в штангу.
– Больше шайбу держали, поэтому появлялись моменты.
– Буллиты – это лотерея или мастерство?
– Все-таки это мастерство игрока. Увы, мы не забили ни одной шайбы, – сказал нападающий «Адмирала».
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