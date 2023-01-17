Александр Горшков: «Ак Барс» с приходом Билялетдинова начал играть системно»

подвел итоги матча с « » (1:2 Б).

– Как оцените матч?

– Тяжелая игра на выезде, для нас это уже третий матч.

– Можно сказать, что игра была «от печки»?

– Мы системно играли, и «Ак Барс» с приходом так же начал играть. Такие две системные команды встретились. Поэтому и счет небольшой.

– За счет чего у вашей команды пятое место в лиге по игре во втором периоде?

– На самом деле, не знал, что мы вторые периоды хорошо играем. Получается, что первый разминочный, во втором добавляем.

– После забитой шайбы что-то меняли?

– Нет, играли в свою игру. В третьем периоде была задача бороться, биться в единоборствах. Но последние минуты не досмотрели, пропустили гол.

– Как оцените овертайм? Берлев попал в штангу.

– Больше шайбу держали, поэтому появлялись моменты.

– Буллиты – это лотерея или мастерство?

– Все-таки это мастерство игрока. Увы, мы не забили ни одной шайбы, – сказал нападающий « ».