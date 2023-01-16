Гендиректор «Трактора» про Хэммонда: «Пошли на риск, он не оправдался. Понимали, что будет осуждение, но нам важно было дать шанс усилить вратарскую бригаду»

Генеральный директор « » высказался о работе по усилению вратарской позиции.

– Решится ли в следующем году проблема вратаря?

– Все будет зависеть от рынка. Понятно, что приобретение Хэммонда было рискованным, мы все понимали, но мы стояли перед выбором: либо мы идем на риск и имеем возможность вывести его на хороший уровень, либо просто отказываемся. Мы пошли на этот риск.

Да, не оправдалось, он приехал, две недели потренировался, сказал, что у него травма, и мы по его инициативе с финансовой компенсацией с его стороны расторгли контракт. Все будет зависеть от рынка, мы хотим, чтобы у нас была сильная вратарская бригада, и делаем для этого все.

Мы понимали, что будет осуждение из-за того, что мы Хэммонда привозим, но нам важно было попробовать дать шанс, чтобы вратарская бригада могла стать сильнее. Я на эту критику адекватно реагирую, ничего страшного в этом нет. На следующий год мы будем делать все возможное, чтобы усилить нашу вратарскую бригаду, – сказал .

Напомним, в сентябре челябинский клуб подписал контракт с вратарем до конца сезона. Через месяц стороны расторгли договор, а в декабре игрок завершил карьеру.