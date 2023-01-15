Назначение Волкова генменеджером «Трактора» согласовано губернатором Челябинской области (Игорь Жуков)

Бывший генеральный менеджер «Авангарда» близок к назначению в « ».

Экс-руководитель пресс-службы челябинской команды Игорь Жуков сообщил, что перед ее игрой с «Витязем» в Фонбет Чемпионате КХЛ генеральный директор встретился с Волковым.

«Мне говорят, что вопрос с новым генменеджером «Трактора» уже решен на уровне губернатора Алексея Текслера», – написал Жуков.