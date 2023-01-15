Назначение Волкова генменеджером «Трактора» согласовано губернатором Челябинской области (Игорь Жуков)
Бывший генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков близок к назначению в «Трактор».
Экс-руководитель пресс-службы челябинской команды Игорь Жуков сообщил, что перед ее игрой с «Витязем» в Фонбет Чемпионате КХЛ генеральный директор Иван Савин встретился с Волковым.
«Мне говорят, что вопрос с новым генменеджером «Трактора» уже решен на уровне губернатора Алексея Текслера», – написал Жуков.
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