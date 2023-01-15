Назначение Волкова генменеджером «Трактора» согласовано губернатором Челябинской области (Игорь Жуков)

Теги Трактор Иван Савин Алексей Волков КХЛ Алексей Текслер Хоккей

Бывший генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков близок к назначению в «Трактор».

Экс-руководитель пресс-службы челябинской команды Игорь Жуков сообщил, что перед ее игрой с «Витязем» в Фонбет Чемпионате КХЛ генеральный директор Иван Савин встретился с Волковым.

«Мне говорят, что вопрос с новым генменеджером «Трактора» уже решен на уровне губернатора Алексея Текслера», – написал Жуков.

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1 комментарий

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Mi4eL
Зислис будет на 7 небе от счастья. Ну так он его расхвалил после увольнение. Хотя во время работы такого не было
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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