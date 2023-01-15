Леонид Вайсфельд: «СКА – лучшая команда в России. Ротенбергу помогают организаторские способности – собрал коллектив и сильных помощников»
Леонид Вайсфельд назвал СКА лучшей командой в России.
Питерский клуб стал первым участником розыгрыша Кубка Гагарина в этом сезоне.
СКА занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 84 очка в 52 матчах.
«СКА – лучшая команда России в данный момент и, пожалуй, будет главным фаворитом плей‑офф. Раз они лидируют с таким отрывом, значит, Ротенберг проделал хорошую работу.
Глупо было бы говорить, что он плохо работает! Думаю, ему помогают высокие организаторские способности.
К тому же он собрал очень мощный коллектив и сильных помощников. Плюс он сам постоянно совершенствуется», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.
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