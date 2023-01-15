Леонид Вайсфельд: «СКА – лучшая команда в России. Ротенбергу помогают организаторские способности – собрал коллектив и сильных помощников»

Теги СКА Леонид Вайсфельд КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Леонид Вайсфельд назвал СКА лучшей командой в России.

Питерский клуб стал первым участником розыгрыша Кубка Гагарина в этом сезоне.

СКА занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 84 очка в 52 матчах.

«СКА – лучшая команда России в данный момент и, пожалуй, будет главным фаворитом плей‑офф. Раз они лидируют с таким отрывом, значит, Ротенберг проделал хорошую работу.

Глупо было бы говорить, что он плохо работает! Думаю, ему помогают высокие организаторские способности.

К тому же он собрал очень мощный коллектив и сильных помощников. Плюс он сам постоянно совершенствуется», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джон Доу
Ротану помогают бесконечные реки денежных средств налогоплотельщиков. Hesoyam.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
Ещё повезло, что у него братан стеснительный - а ведь мог такую же куйню и в футболе замутить🤦
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя Дрон
Пусть возглавит Сочи в следующем году. Только чур без бабок Газпрома и прочих привилегий. Выйдет в ПО тогда респект
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
k0ks
ему помогают природные ресурсы нашей(не его) родины, и наши налоги...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тихий летун
Он слепил,из того что было
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий