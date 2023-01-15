Максим Балмочных не считает проблемой отсутствие игрового опыта у Романа Ротенберга.

Главный тренер никогда не играл в хоккей на профессиональном уровне.

– Сейчас идут споры про тренерские навыки . Вам встречались специалисты без большого опыта в профессиональном хоккее?

– Игровой опыт вообще ни о чем не говорит - нужен дар и талант. Любой человек, который живет хоккеем, болен им, может стать прекрасным тренером. Был ли хорошим хоккеистом? А Аркадий Чернышев? Но они же великие тренеры. Наличие богатой игровой карьеры – не показатель. Если у Ротенберга есть чувство, что он может что‑то дать хоккею, то почему нет?

Со мной играл Дэн Байлсма, который впоследствии привел « » к победе в Кубке Стэнли и тренировал сборную США на Олимпиаде в Сочи. При этом игровая карьера у него не сложилась: клюшкой плохо работал и в основном дрался. Но прочитал его книги и удивился. У человека такой талант, он настолько понимает хоккей! Просто руками он не мог сделать эти вещи.

Может быть, Ротенберг через несколько лет найдет свою схему, ведь все приходит с опытом, – рассказал победитель МЧМ-1999.