Балмочных о Ротенберге в роли тренера: «Игровой опыт вообще ни о чем не говорит – нужен дар и талант. Был ли Тарасов хорошим хоккеистом?»

Теги СКА Питтсбург НХЛ Максим Балмочных КХЛ Анатолий Тарасов Аркадий Чернышев Дэн Байлсма Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Максим Балмочных не считает проблемой отсутствие игрового опыта у Романа Ротенберга. 

Главный тренер СКА никогда не играл в хоккей на профессиональном уровне. 

– Сейчас идут споры про тренерские навыки Романа Ротенберга. Вам встречались специалисты без большого опыта в профессиональном хоккее?

– Игровой опыт вообще ни о чем не говорит - нужен дар и талант. Любой человек, который живет хоккеем, болен им, может стать прекрасным тренером. Был ли Анатолий Тарасов хорошим хоккеистом? А Аркадий Чернышев? Но они же великие тренеры. Наличие богатой игровой карьеры – не показатель. Если у Ротенберга есть чувство, что он может что‑то дать хоккею, то почему нет?

Со мной играл Дэн Байлсма, который впоследствии привел «Питтсбург» к победе в Кубке Стэнли и тренировал сборную США на Олимпиаде в Сочи. При этом игровая карьера у него не сложилась: клюшкой плохо работал и в основном дрался. Но прочитал его книги и удивился. У человека такой талант, он настолько понимает хоккей! Просто руками он не мог сделать эти вещи.

Может быть, Ротенберг через несколько лет найдет свою схему, ведь все приходит с опытом, – рассказал победитель МЧМ-1999. 

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6 комментариев

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Сергей Щетинин
Талантливый у него папа , а мажор что хочет то и делает. Не удивлюсь если после завоевания кубка Гагарина он возглавит Зенит.
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tam005
талантливые мажорчики)))
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MosesPray
Пэт Бернс, вообще, полицейским работал
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heivani
Кто такой, почему не знаю!?
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memphis
Откуда Балмочных-то вылез? Вот уж точно персонаж, о котором можно спокойно забыть.
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вован63
Не надо сравнивать этих великих людей с этим лузером.
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