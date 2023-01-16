Коньков о матче «Салават» – «Металлург»: «Не сказал бы, что есть фаворит. Игра будет принципиальной, но маленькие детали и нюансы сыграют свою роль»

поделился ожиданиями от матча между « » и «Металлургом».

Игра состоится сегодня, 16 января. Начало – в 17:00 по московскому времени.

«Я бы не сказал, что в этом матче есть фаворит. Неудачные серии всегда заканчиваются. Надо смотреть, в каком состоянии команды подошли к игре. Если физическая форма не очень хорошая, то самоотдача и желание победить выйдут на первое место.

Команды подошли к матчу в разном положении. У «Магнитки» одна победа в пяти недавних матчах, в то время как у «Салавата» наоборот, четыре победы в последних пяти играх. Тем не менее, я считаю, что шансы у « » есть с любой командой.

Нужно достать резервы, сыграть надежно в обороне и добавить креатива в нападении. Команда стабильно забивает по два гола за игру, но нужно больше. «Салават» же показывает надежную игру в обороне, которая позволяет ему уверенно действовать против лидеров нашего чемпионата. Недавно уфимцы обыграли СКА и «Локомотив». В пяти последних играх они пропустили всего лишь пять шайб.

У команд поровну очков, они будут биться за вторую позицию на Востоке. Матч будет принципиальным, но маленькие детали и нюансы сыграют свою роль», – сказал обладатель Кубка Гагарина.