Монтгомери о туалете на улице в России: «Я пришел, а там дырка в земле. Меня чуть не стошнило»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Бостон НХЛ КХЛ Р-Спорт Джим Монтгомери Хоккей

Джим Монтгомери поделился ощущениями о том, когда он увидел уличный туалет в России.

Монтгомери провел 20 матчей за «Салават Юлаев» в сезоне-2003/04.

«Как-то раз мы ехали в Магнитогорск на автобусе из Уфы. В Америке на трассах работают рестораны быстрого питания, вроде «Макдоналдса», а в России люди ставят у дороги столы и торгуют, например, рыбой.

Мы остановились в одном месте. Я спросил, где туалет. Мне показали, я пришел, а там дырка в земле.

Снимай штаны – и вперед. Никакой туалетной бумаги.

Я не знаю, как Энди Дюфрейн [в фильме «Побег из Шоушенка»] пролез через два футбольных поля этого всего.

Меня же чуть не стошнило. Я пошел и сделал свои дела в пакет», – сказал главный тренер «Бостона» в подкасте Spittin Chiclets.

37 комментариев

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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Руслан Фазлутдинов
Ребята, это было 20 лет назад, сейчас полно и кафе и заправок без дырок ) А про Шоушенк смешно
Ага, съезди во Владимирскую область, в деревни
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Пилипенко Дмитрий
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15% жители РФ так живут, данные росстата 👍🏻 сверхдержава !
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Рома Михалев
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Ответ ilya1809
Извините за "капитанство очевидности".Но видно в вас больше горит желание как то ответить, а не подумать что там написано. Проблема туалетных дырок, если вы раскините мозгами, ну так на секундочку прикините для гимнастики, а возможно даже встречали, ведь они есть в у нас в армии,в детских лагерях,дачах, деревнях, и даже не поверите около трасс, так вот проблема там в том что в эту дырку сходили, ну больше ста раз, а может и тысячи, и все эти фекалии ,вы только не удивляетесь, никуда не делись.Прикиньте да.А когда такое кол-во фекалии лежит в одном месте, то вы опять таки только держитесь, оно очень при очень сильно пахнет.По моему опыту могу сказать что глаза может щипать..но если даже не щипает запах такой стоит что тощнит..еще бы с тысячи людей в течении многих лет создавали эту кучу.И даже наши сограждане не переносят их, только они в отличии от это "плохого" американца, идут в кусты(видел мягко говоря десятки раз а в лагере мы сами так делали, так нас учили старшие, и кстати наши совковые родители, которые жили в прекрасном совке где в торговом магазине и туалетов для потребителя отродясь не было) и просто делают дела там и уходят.Американец воспитанный в разлагающем западе, сделал это чуть более акууратно, и воспитанно, да ему было не приятно о чем он говорил но еще не приятнее оставлять кому это под кустом, и более тощнотворно чем идти в такой туалет с непривычки. Ваш комментарий максимально оторван от реальности. К таким туалетам, с не привычки иногда и подойти то трудно.Так что да в пакет более гегеенично, чем в такой туалет,да есть более просто вариант, на-ть в кусты и оставить там пока кто нибудь не встанет, бывают еще вариации в подъезде, от особо гегеничных сограждан
В подъезде осуждаю, ну а в кустиках то че нет то, оно как-то и к истокам ближе и пейзажи красивые кругом, сделал дело, а там и природа поможет, лопухом подтерся, накрыл аккуратно и пошёл, благодать
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Даня Чебыкин
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Ответ Фанат Ференцвароша
Ох опять эта западная пропаганда))) В CNN его подговорили наверное))) У нас на России в каждом же доме есть унитазы, ну вы о чём)))
укробот что ли? свежезавареный? такую ахинею несешь.
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Дмитрий Рупосов
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Лучше бы провалился туда...
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Серый
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Ответ Габорик
Это он зимой в -40 в такой сортир не захаживал :)
О да, когда г.но начинает замерзать ещё до выхода на свет 🤣
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Сергей Кот
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Ответ Фанат Ференцвароша
Ну а почему тут люди упорно защищают очки и критикуют унитазы? Как ты это объяснишь? В армейке служил и большинство парней искренне удивлялись, видя унитаз и как на нём удобно сидеть)))
где эти люди? я ни одного не вижу. ну если там большинство парней удивлялись также как тут критикуют унитазы, то в принципе это многое объясняет) видеть то, чего нет, с этим хрен поспоришь) кстати, у тех же китайцев, даже в новостроях-вместо унитаза дырки в полу, притом что квартиры весьма технологичны, потому как они считают позу орла-физиологичней позы мыслителя, что вообще-то так и есть.
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ilya1809
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Ответ Helge
насрать в пакет более гигиенично, чем в дыру в земле? своеобразные у них представления....куда пакет-то потом дел?
Извините за "капитанство очевидности".Но видно в вас больше горит желание как то ответить, а не подумать что там написано. Проблема туалетных дырок, если вы раскините мозгами, ну так на секундочку прикините для гимнастики, а возможно даже встречали, ведь они есть в у нас в армии,в детских лагерях,дачах, деревнях, и даже не поверите около трасс, так вот проблема там в том что в эту дырку сходили, ну больше ста раз, а может и тысячи, и все эти фекалии ,вы только не удивляетесь, никуда не делись.Прикиньте да.А когда такое кол-во фекалии лежит в одном месте, то вы опять таки только держитесь, оно очень при очень сильно пахнет.По моему опыту могу сказать что глаза может щипать..но если даже не щипает запах такой стоит что тощнит..еще бы с тысячи людей в течении многих лет создавали эту кучу.И даже наши сограждане не переносят их, только они в отличии от это "плохого" американца, идут в кусты(видел мягко говоря десятки раз а в лагере мы сами так делали, так нас учили старшие, и кстати наши совковые родители, которые жили в прекрасном совке где в торговом магазине и туалетов для потребителя отродясь не было) и просто делают дела там и уходят.Американец воспитанный в разлагающем западе, сделал это чуть более акууратно, и воспитанно, да ему было не приятно о чем он говорил но еще не приятнее оставлять кому это под кустом, и более тощнотворно чем идти в такой туалет с непривычки.
Ваш комментарий максимально оторван от реальности. К таким туалетам, с не привычки иногда и подойти то трудно.Так что да в пакет более гегеенично, чем в такой туалет,да есть более просто вариант, на-ть в кусты и оставить там пока кто нибудь не встанет, бывают еще вариации в подъезде, от особо гегеничных сограждан
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Ussaev M
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Удобно же
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Руслан Фазлутдинов
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Ребята, это было 20 лет назад, сейчас полно и кафе и заправок без дырок ) А про Шоушенк смешно
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pasha10
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Тут все его осуждают) Но для него дико это. А кому это норм, ну дальше в дырку..
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Фанат Ференцвароша
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Ответ Сергей Кот
и у меня есть. и у всех здесь комментирующих. норма-унитаз в доме. но тут речь вовсе не про дом. у каких россиян сплошь дырки? у меня нет ни одних знакомых с дырками вместо унитазов. даже у родителей моей жены, которые живут в достаточно глухой деревне, унитаз в доме. для наличия унитаза в доме-канализация вовсе не обязательна.
Ну а почему тут люди упорно защищают очки и критикуют унитазы? Как ты это объяснишь?
В армейке служил и большинство парней искренне удивлялись, видя унитаз и как на нём удобно сидеть)))
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Рома Михалев
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Ответ Фанат Ференцвароша
А в чём проблема дома поставить? Ахахахахахаха))) Мне люди на серьёзных щах впаривают, что унитазы это отстой, а дырки топ. А я ещё с презрением относился к шуткам украинцев. Забыл, где я живу))
Алло, фанат англосаксонии, у нас в России в домах, ну кроме некоторых частных, керамические туалеты стоят если ты не знал!! Чужеземец же про какую-то обрыгаловку лапочет на 1002 км трассы
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Фанат Ференцвароша
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Ответ Helge
насрать в пакет более гигиенично, чем в дыру в земле? своеобразные у них представления....куда пакет-то потом дел?
А почему нет? Он же не показывает своё добро на всеобщее обозрение. В пакет более гигиенично.
Или лучше сидеть над испражнениями, в нескольких сантиметрах от них?
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Сергей Кот
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Ответ Фанат Ференцвароша
У меня есть. Я не фанат дырок, как большинство здесь комментирующих. Люди не понимают, что норма, а что нет. Ну ок, своё видение. Но почему люди оскорбляются, когда им говорят, что у россиян нет унитазов и у них сплошь дырки. Хотя это на 25 процентов правда, у такой доли населения отсутствует канализация
и у меня есть. и у всех здесь комментирующих. норма-унитаз в доме. но тут речь вовсе не про дом. у каких россиян сплошь дырки? у меня нет ни одних знакомых с дырками вместо унитазов. даже у родителей моей жены, которые живут в достаточно глухой деревне, унитаз в доме. для наличия унитаза в доме-канализация вовсе не обязательна.
+2
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Валдис Пельш
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Ответ sigurd
Постирал и до сей поры пользует.
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Великий Кукурузо
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Это он ещё в переполненые биотулеты в жару не заходил😬
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Фанат Ференцвароша
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Ответ Рома Михалев
Ну да, поставить керамический туалет на улице вот это тема...
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Павел Светлов
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Ответ Pikachu Pikachu
Ну вообще нормальная такая история. Сказать, что не похоже на правду не могу. Хотя у меня отец в конце 90-ых пол-года жил в Бангладеш. Судя по его рассказам, вот там был реальный песец
ну, если гигиену в РФ сравнивать с Бангладеш, может не всё так страшно
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Габорик
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Это он зимой в -40 в такой сортир не захаживал :)
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Фанат Ференцвароша
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Ответ Сергей Кот
у тебя унитаза нет что ли? ты сюда по@ть пришел в комменты?)
У меня есть. Я не фанат дырок, как большинство здесь комментирующих. Люди не понимают, что норма, а что нет.
Ну ок, своё видение. Но почему люди оскорбляются, когда им говорят, что у россиян нет унитазов и у них сплошь дырки. Хотя это на 25 процентов правда, у такой доли населения отсутствует канализация
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Рома Михалев
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Ответ Фанат Ференцвароша
Ну да. Унитазы вообще отстой. Кому они нужны? Отвратительно. Вот эта западная цивилизация, не понимают нашу русскую душу и наши ценности)))
Ну да, поставить керамический туалет на улице вот это тема...
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Сергей Кот
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Ответ Фанат Ференцвароша
Ну да. Унитазы вообще отстой. Кому они нужны? Отвратительно. Вот эта западная цивилизация, не понимают нашу русскую душу и наши ценности)))
у тебя унитаза нет что ли? ты сюда по@ть пришел в комменты?)
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Pikachu Pikachu
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Ну вообще нормальная такая история. Сказать, что не похоже на правду не могу. Хотя у меня отец в конце 90-ых пол-года жил в Бангладеш. Судя по его рассказам, вот там был реальный песец
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Mr.Bean
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Сельский туалет!
И лучше кайфа нет! (с)
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