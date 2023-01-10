Монтгомери о туалете на улице в России: «Я пришел, а там дырка в земле. Меня чуть не стошнило»
Джим Монтгомери поделился ощущениями о том, когда он увидел уличный туалет в России.
Монтгомери провел 20 матчей за «Салават Юлаев» в сезоне-2003/04.
«Как-то раз мы ехали в Магнитогорск на автобусе из Уфы. В Америке на трассах работают рестораны быстрого питания, вроде «Макдоналдса», а в России люди ставят у дороги столы и торгуют, например, рыбой.
Мы остановились в одном месте. Я спросил, где туалет. Мне показали, я пришел, а там дырка в земле.
Снимай штаны – и вперед. Никакой туалетной бумаги.
Я не знаю, как Энди Дюфрейн [в фильме «Побег из Шоушенка»] пролез через два футбольных поля этого всего.
Меня же чуть не стошнило. Я пошел и сделал свои дела в пакет», – сказал главный тренер «Бостона» в подкасте Spittin Chiclets.
Ваш комментарий максимально оторван от реальности. К таким туалетам, с не привычки иногда и подойти то трудно.Так что да в пакет более гегеенично, чем в такой туалет,да есть более просто вариант, на-ть в кусты и оставить там пока кто нибудь не встанет, бывают еще вариации в подъезде, от особо гегеничных сограждан
В армейке служил и большинство парней искренне удивлялись, видя унитаз и как на нём удобно сидеть)))
Или лучше сидеть над испражнениями, в нескольких сантиметрах от них?
Ну ок, своё видение. Но почему люди оскорбляются, когда им говорят, что у россиян нет унитазов и у них сплошь дырки. Хотя это на 25 процентов правда, у такой доли населения отсутствует канализация
И лучше кайфа нет! (с)