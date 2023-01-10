Монтгомери о туалете на улице в России: «Я пришел, а там дырка в земле. Меня чуть не стошнило»

поделился ощущениями о том, когда он увидел уличный туалет в России.

Монтгомери провел 20 матчей за « » в сезоне-2003/04.

«Как-то раз мы ехали в Магнитогорск на автобусе из Уфы. В Америке на трассах работают рестораны быстрого питания, вроде «Макдоналдса», а в России люди ставят у дороги столы и торгуют, например, рыбой.

Мы остановились в одном месте. Я спросил, где туалет. Мне показали, я пришел, а там дырка в земле.

Снимай штаны – и вперед. Никакой туалетной бумаги.

Я не знаю, как Энди Дюфрейн [в фильме «Побег из Шоушенка»] пролез через два футбольных поля этого всего.

Меня же чуть не стошнило. Я пошел и сделал свои дела в пакет», – сказал главный тренер « » в подкасте Spittin Chiclets.