Гендиректор «Трактора»: «Очень нравится игра команды в последних матчах. Рассчитываю, что ребята сохранят такой настрой и задор»

Гендиректор « » доволен игрой команды в последних матчах.

Челябинцы набрали 7 очков в последних 5 играх и делят 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции с «Амуром».

– Рассчитываю на то, что ребята поймали свою игру и дальше сохранят такой настрой и задор. Мне самому очень нравится игра «Трактора» в последних матчах – контролируют шайбу, нет излишней осторожности в игре, проводят красивые комбинации и временами надолго закрывают соперника в зоне. Слава богу, что все это выливается в голы. Результативность, конечно, радует.

– Получается, сказались переходы Роберта Хэмилтона и ?

– В том числе. Я считаю, что вся команда перестраивается. Эти изменения видны невооруженным взглядом. Хэмилтон, Сошников, Брынцев – интересные ребята. Также надеюсь, что скоро травмированные вернутся в состав, а наша молодежь с каждым матчем будет играть все увереннее. В двух заключительных матчах года надо сохранить эту игру и результативность и обязательно набирать очки.

– Почему не получилось подписать кого-то в дедлайн?

– Рассматривали варианты усиления. Но те игроки, что предлагались, не были сильнее наших парней, – сказал .