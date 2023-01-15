Гендиректор «Трактора» о контрактах: «Самые сложные переговоры – с Бывальцевым, это финансовый вопрос»
Гендиректор «Трактора» Иван Савин сообщил о скором назначении генменеджера клуба.
«Мой контракт заканчивается через две недели, есть уверенность, что я сохраню пост генерального директора.
В ближайшие две недели объявим, кто станет новым генменеджером клуба. Не могу подтвердить, что это будет Алексей Волков.
Что касается бюджета клуба на новый сезон, он не уменьшится, а увеличение будет зависеть от коммерческой службы.
По поводу контрактов с игроками – мы ведем переговоры с хоккеистами, у которых они заканчиваются. Всех хотим оставить. Пока самые сложные переговоры с представителями Алексея Бывальцева, это финансовый вопрос», – сказал Савин.
28-летний Бывальцев в текущем сезоне набрал 31 (13+18) очко за 51 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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