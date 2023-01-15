Гендиректор «Трактора» о контрактах: «Самые сложные переговоры – с Бывальцевым, это финансовый вопрос»

Гендиректор « » сообщил о скором назначении генменеджера клуба.

«Мой контракт заканчивается через две недели, есть уверенность, что я сохраню пост генерального директора.

В ближайшие две недели объявим, кто станет новым генменеджером клуба. Не могу подтвердить, что это будет .

Что касается бюджета клуба на новый сезон, он не уменьшится, а увеличение будет зависеть от коммерческой службы.

По поводу контрактов с игроками – мы ведем переговоры с хоккеистами, у которых они заканчиваются. Всех хотим оставить. Пока самые сложные переговоры с представителями , это финансовый вопрос», – сказал Савин.

28-летний Бывальцев в текущем сезоне набрал 31 (13+18) очко за 51 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.