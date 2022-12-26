Иван Савин: «Трактор» не заинтересован в возвращении Щербака. Интереса от других клубов почти нет»
Иван Савин сообщил, что «Трактор» не заинтересован в возвращении Никиты Щербака.
Права на хоккеиста в КХЛ принадлежат челябинскому клубу. Щербак играл за «Трактор» в сезоне-2019/20.
«Трактор» не заинтересован в возвращении Никиты Щербака. Интереса от других клубов почти нет», – сказал генеральный директор «Трактора».
Напомним, 30 сентября стало известно, что игрок покинул чешский «Маунтфилд» после отказа в продлении визы.
3 комментария