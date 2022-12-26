Иван Савин: «Трактор» не заинтересован в возвращении Щербака. Интереса от других клубов почти нет»

Теги Трактор Иван Савин КХЛ Никита Щербак Хоккей

Иван Савин сообщил, что «Трактор» не заинтересован в возвращении Никиты Щербака.

Права на хоккеиста в КХЛ принадлежат челябинскому клубу. Щербак играл за «Трактор» в сезоне-2019/20.

«Трактор» не заинтересован в возвращении Никиты Щербака. Интереса от других клубов почти нет», – сказал генеральный директор «Трактора».

Напомним, 30 сентября стало известно, что игрок покинул чешский «Маунтфилд» после отказа в продлении визы.

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3 комментария

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Konstantin Smolchenko
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Поэтому нужен новый лимит, чтобы хоть у кого-то на щербака был интерес
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Сергей Бакин
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Андрей174_
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Руки у Щербака не плохие техника есть но на этом всё
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