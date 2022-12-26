Иван Савин: «Трактор» не заинтересован в возвращении Щербака. Интереса от других клубов почти нет»

сообщил, что «Трактор» не заинтересован в возвращении Никиты Щербака.

Права на хоккеиста в принадлежат челябинскому клубу. Щербак играл за « » в сезоне-2019/20.

«Трактор» не заинтересован в возвращении . Интереса от других клубов почти нет», – сказал генеральный директор «Трактора».

Напомним, 30 сентября стало известно, что игрок покинул чешский «Маунтфилд» после отказа в продлении визы.