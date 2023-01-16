Гусманов вошел в тренерский штаб «Металлурга». Он будет помощником Воробьева

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Равиль Гусманов вошел в тренерский штаб «Металлурга».

Клуб объявил о подписании контракта с 50-летним специалистом до конца сезона. Он займет должность помощника в штабе главного тренера команды Ильи Воробьева. 

В качестве игрока Гусманов выступал за магнитогорцев с 1998 по 2008 годы и трижды становился чемпионом России. 

Большую часть тренерской карьеры провел в «Тракторе» на должности ассистента главного тренера. 

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