Гусманов вошел в тренерский штаб «Металлурга». Он будет помощником Воробьева
Равиль Гусманов вошел в тренерский штаб «Металлурга».
Клуб объявил о подписании контракта с 50-летним специалистом до конца сезона. Он займет должность помощника в штабе главного тренера команды Ильи Воробьева.
В качестве игрока Гусманов выступал за магнитогорцев с 1998 по 2008 годы и трижды становился чемпионом России.
Большую часть тренерской карьеры провел в «Тракторе» на должности ассистента главного тренера.
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