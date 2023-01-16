Гусманов вошел в тренерский штаб «Металлурга». Он будет помощником Воробьева

вошел в тренерский штаб « ».

Клуб объявил о подписании контракта с 50-летним специалистом до конца сезона. Он займет должность помощника в штабе главного тренера команды Ильи Воробьева.

В качестве игрока Гусманов выступал за магнитогорцев с 1998 по 2008 годы и трижды становился чемпионом России.

Большую часть тренерской карьеры провел в «Тракторе» на должности ассистента главного тренера.