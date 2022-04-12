Равиль Гусманов: «Металлург» в атаке оказался намного сильнее «Трактора». Шансы на победу в этом сезоне очень велики»

Равиль Гусманов считает, что у «Металлурга» хорошие шансы на Кубок Гагарина.
Магнитогорский клуб обыграл «Трактор» (4-1, 2:1 в пятом матче) в финале Восточной конференции.
«Где-то у «Трактора» не получилось перестроиться. Думаю, что «Магнитка» оказалась намного сильнее в атаке, чем «Трактор». Скорее всего, уровень хоккеистов «Металлурга» в атаке выше.
«Магнитка» – очень хорошая команда, показала хорошую игру, умение обороняться и огромный потенциал в атаке. Думаю, что шансы на победу в этом сезоне у нее очень велики», – сказал бывший тренер челябинского клуба.
«Металлург» – в финале Кубка Гагарина! «Трактор» очень боялся проиграть и вылетел за 15 секунд до овертайма