Равиль Гусманов: «Металлург» в атаке оказался намного сильнее «Трактора». Шансы на победу в этом сезоне очень велики»

считает, что у «Металлурга» хорошие шансы на .

Магнитогорский клуб обыграл (4-1, 2:1 в пятом матче) в финале Восточной конференции.

«Где-то у «Трактора» не получилось перестроиться. Думаю, что «Магнитка» оказалась намного сильнее в атаке, чем «Трактор». Скорее всего, уровень хоккеистов в атаке выше.

«Магнитка» – очень хорошая команда, показала хорошую игру, умение обороняться и огромный потенциал в атаке. Думаю, что шансы на победу в этом сезоне у нее очень велики», – сказал бывший тренер челябинского клуба.

«Металлург» – в финале Кубка Гагарина! «Трактор» очень боялся проиграть и вылетел за 15 секунд до овертайма