Равиль Гусманов: «Металлург» будет претендовать на Кубок Гагарина, сохранив костяк команды»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев Равиль Гусманов Василий Кошечкин Сергей Гомоляко КХЛ Кубок Гагарина Эдди Паскуале Юхо Олкинуора Хоккей

Равиль Гусманов считает, что «Металлург» будет претендовать на Кубок Гагарина в новом сезоне КХЛ.

– Первоочередная задача «Магнитки» была в том, чтобы сохранить костяк команды, что и удалось сделать.

Это позволит придерживаться того направления, что и было в прошедшем сезоне. Также удалось точечно усилиться, в первую очередь во вратарской линии.

– Паскуале – Кошечкин будет сильнейшей вратарской линией в КХЛ?

– Да, сейчас в КХЛ не такой большой выбор среди вратарей. То, что с Кошечкиным продлили контракт, это положительная новость. Паскуале будет заменой Олкинуоре и в помощь Васе.

– Как вы думаете, как «Металлургу» удалось подписать контракты с легионерами?

– Думаю, за счет личных переговоров руководства клуба с игроками. Илья Воробьев, Сергей Гомоляко наверняка в этом участвовали.

– Так что «Магнитка» в новом сезоне снова будет одним из фаворитов Кубка Гагарина?

– Конечно, перед «Магниткой» всегда ставилась задача выиграть Кубок Гагарина.

Играть в финале – как минимум. И сейчас, сохранив костяк команды, «Металлург» будет претендовать на кубок, – сказал бывший нападающий магнитогорского клуба.

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