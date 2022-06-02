Равиль Гусманов: «Металлург» будет претендовать на Кубок Гагарина, сохранив костяк команды»

Равиль Гусманов считает, что «Металлург» будет претендовать на Кубок Гагарина в новом сезоне .

– Первоочередная задача «Магнитки» была в том, чтобы сохранить костяк команды, что и удалось сделать.

Это позволит придерживаться того направления, что и было в прошедшем сезоне. Также удалось точечно усилиться, в первую очередь во вратарской линии.

– Паскуале – Кошечкин будет сильнейшей вратарской линией в КХЛ?

– Да, сейчас в КХЛ не такой большой выбор среди вратарей. То, что с Кошечкиным продлили контракт, это положительная новость. Паскуале будет заменой Олкинуоре и в помощь Васе.

– Как вы думаете, как удалось подписать контракты с легионерами?

– Думаю, за счет личных переговоров руководства клуба с игроками. , наверняка в этом участвовали.

– Так что «Магнитка» в новом сезоне снова будет одним из фаворитов Кубка Гагарина?

– Конечно, перед «Магниткой» всегда ставилась задача выиграть .

Играть в финале – как минимум. И сейчас, сохранив костяк команды, «Металлург» будет претендовать на кубок, – сказал бывший нападающий магнитогорского клуба.