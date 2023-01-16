Буцаев 4:3 с «Трактором»: «Витязь» немного недотерпел в основное время. Хорошо, что по буллитам заработали 2 очка»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (4:3 Б).

«Хочу поблагодарить ребят за хорошую победу. Понимали, что нам будет тяжело. Тем не менее, молодцы, проявили характер, показали командную игру, но немного недотерпели в основное время. Хорошо, что по буллитам смогли заработать два очка.

На прошлый матч не смотрели. Думали о том, что мы должны противопоставить очень организованному сопернику командную игру и характер», – сказал .