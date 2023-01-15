«Трактор» отыгрался за 9 секунд до конца 3-го периода в матче с «Витязем», но проиграл по буллитам

« » перевел матч с « » в овертайм за девять секунд до конца третьего периода.

Челябинская команда уступила «Витязю» (3:4 Б) по буллитам в матче Фонбет чемпионата .

Подмосковный клуб повел со счетом 3:2 после гола Владислава Кары на 51-й минуте третьего периода. За девять секунд до конца третьего периода сравнял счет и перевел матч в овертайме.

В серии буллитов победу одержал «Витязь», реализовавший три попытки из четырех.