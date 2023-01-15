«Трактор» отыгрался за 9 секунд до конца 3-го периода в матче с «Витязем», но проиграл по буллитам

Теги Витязь Трактор видео КХЛ Алексей Бывальцев Хоккей

«Трактор» перевел матч с «Витязем» в овертайм за девять секунд до конца третьего периода.

Челябинская команда уступила «Витязю» (3:4 Б) по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Подмосковный клуб повел со счетом 3:2 после гола Владислава Кары на 51-й минуте третьего периода. За девять секунд до конца третьего периода Алексей Бывальцев сравнял счет и перевел матч в овертайме.

В серии буллитов победу одержал «Витязь», реализовавший три попытки из четырех.

8 комментариев

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Сергей Дегтярев
Трактор красавцы, отыгрались очко взяли молодцы, Витязь сильно сыграл они сегодня заслужили более нас два балла
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Сергей Дегтярев
Ответ Sergey2517
Для чего эксперименты с вратарями нужны,был бы задел тогда можно,Мыльников тащит ! Молодец!
Все верно поменяли, ниче что никто не забил... Устименко чуть дышал уже после овертайма
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leon74
Ответ Евгений Маляров
Могли намного лучше сыграть! Если бы не оборона! Да и голкипер!!!
Это точно 😐
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Sergey2517
Для чего эксперименты с вратарями нужны,был бы задел тогда можно,Мыльников тащит ! Молодец!
0
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0
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Евгений Маляров
Ответ leon74
Одно очко на выезде взяли и то хорошо 🙂
Могли намного лучше сыграть! Если бы не оборона! Да и голкипер!!!
+4
0
+4
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Владимир
Всё хорошо!! Третий матч на выезде.. Всё равно Трактор молодцы!! Бились до конца.. Не стыдно за команду!!
+1
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+1
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leon74
Одно очко на выезде взяли и то хорошо 🙂
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mishamat74
Не понравился матч в исполнении Трактора. Но это очко может ой как пригодиться
+4
0
+4
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