«Трактор» отыгрался за 9 секунд до конца 3-го периода в матче с «Витязем», но проиграл по буллитам
«Трактор» перевел матч с «Витязем» в овертайм за девять секунд до конца третьего периода.
Челябинская команда уступила «Витязю» (3:4 Б) по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Подмосковный клуб повел со счетом 3:2 после гола Владислава Кары на 51-й минуте третьего периода. За девять секунд до конца третьего периода Алексей Бывальцев сравнял счет и перевел матч в овертайме.
В серии буллитов победу одержал «Витязь», реализовавший три попытки из четырех.
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