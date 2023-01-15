Защитник «Сиэтла» Ларссон набрал полезность «плюс 7» в матче с «Оттавой». Такого в НХЛ не было 20 лет

отметился редким показателем полезности по итогам матча с «Оттавой».

Защитник « » завершил матч регулярного чемпионата с показателем полезности «плюс 7». «Кракен» одержал победу со счетом 8:5.

Шведский хоккеист сделал результативную передачу при игровом времени 23:19.

Подобный показатель полезности не фиксировался в лиге на протяжении 20 лет. и Кен Кли получил по «плюс 7», когда в январе 2003 года «Вашингтон» обыграл «Флориду» (12:3).

Ларссон набрал 19 (4+15) очков при полезности «плюс 30» в 42 матчах нынешнего сезона.