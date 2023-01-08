«Сиэтл» в 3-й раз в сезоне забросил 8+ шайб за матч. Больше таких игр (4) в последний раз было у «Питтсбурга» (2011/12)

«Сиэтл» в 3-й раз в сезоне забросил 8+ шайб за матч.

Сегодня команда обыграла «Оттаву» (8:4) в рамках регулярного чемпионата .

Ранее в сезоне «Кракен» забрасывал 8 или более шайб еще дважды – в играх против «Сан-Хосе» (8:5) и «Лос-Анджелеса» (9:8 ОТ). Это максимальный показатель в текущем сезоне НХЛ.

Больше таких игр (4) в последний раз было у «Питтсбурга» в сезоне-2011/12.

« » одержал 4 победы подряд и по-прежнему идет на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе с 48 очками в 38 играх.