«Сиэтл» в 3-й раз в сезоне забросил 8+ шайб за матч. Больше таких игр (4) в последний раз было у «Питтсбурга» (2011/12)
«Сиэтл» в 3-й раз в сезоне забросил 8+ шайб за матч.
Сегодня команда обыграла «Оттаву» (8:4) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Ранее в сезоне «Кракен» забрасывал 8 или более шайб еще дважды – в играх против «Сан-Хосе» (8:5) и «Лос-Анджелеса» (9:8 ОТ). Это максимальный показатель в текущем сезоне НХЛ.
Больше таких игр (4) в последний раз было у «Питтсбурга» в сезоне-2011/12.
«Сиэтл» одержал 4 победы подряд и по-прежнему идет на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе с 48 очками в 38 играх.
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