Балмочных о лимите: «Обычные легионеры нам не нужны, только суперкласса. У нас есть свои ребята»

Теги Сборная России по хоккею Яромир Ягр Максим Балмочных КХЛ лимит на легионеров Матч ТВ Хоккей

Максим Балмочных поддержал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.

– Сейчас сборная России не выступает на международных турнирах. Из-за этих ограничений станет меньше желающих заниматься хоккеем?

– Это никак не влияет. Каждый год в хоккей приходит очень много детей. И посмотрите, сколько сейчас движений патриотических, волонтерских. Все равно спорт будет развиваться и дети будут заниматься.

– А на качестве хоккея изоляция России тоже не скажется?

– Уровень внутреннего чемпионата будет только расти. Легионеров стало меньше: кто хотел, тот давно уже уехал. Одно дело Яромир Ягр, который приехал и сказал, что хочет выиграть чемпионат России. А другое – те, кто приезжает просто зарабатывать.

А на международном уровне… Качество хоккея у нас чуть-чуть будет похуже. Чехия, Швеция, Финляндия – матчи против этих сборных дают ребятам возможность подняться на ступеньку в своем развитии. В этих противостояниях мы изучаем их хоккей. Адаптируем что-то оттуда, берем новое.

– Главный тезис сторонников ужесточения лимита на легионеров в КХЛ – больше возможностей для развития молодых игроков. Принесет ли это пользу?

– Обязательно! Все берут легионеров, чтобы от них набираться опыта, учиться чему-то. Но бывает так, что приезжают легионеры не того уровня, который действительно нужен.

В Северной Америке если даже россиянин немного сильнее местных, то он точно играть не будет. Я сам с этим столкнулся. Нам необходимо адаптироваться к их хоккею, быть на голову выше.

А в России мы почему-то подстраиваемся под легионеров. Если сильный легионер, то вопросов нет. Они помогают клубу и развитию нашего хоккея. Но обычные нам не нужны, только суперкласса. В России есть свои ребята, их можно пробовать в основном составе, – сказал победитель МЧМ-1999.

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5 комментариев

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Booligan
Обычно из 5 легионеров в среднем 3 заиграют, сужая до 3 мы сводим этот фактор к рандому. В том и смысл, что ты подписываешь не слишком известного легионера, чтобы он тут вырос и стал сильнее, чтобы у него самого мотивация была. Игроки уровня Умарка к нам не поедут в нынешних реалиях, поэтому приходится фильтровать по большей части канадских дровосеков. Именно так Азеведо нашли, Боченски, Робинсона
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Hola Hola
Ну вот стоило что-то тупое, но резонансное про Овечкина сказать и все, ты уже "эксперт", тебя цитируют, обсуждают. А потом удивляемся почему у нас эксперты такие. Да потому что других не печатают!
+3
0
+3
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Сергей Лепехин
Очень правильно. Детские школы поднимать и растить Буре Федоровым Могильных Яшиных... Они стали мастерами без легов в чемпионате СССР
0
-2
-2
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Руслан Х
А если не про «московию»?….
+3
-1
+2
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Ми Ша
Откуда ты вылез,эксперт суперкласса?
+10
0
+10
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