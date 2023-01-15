Балмочных о лимите: «Обычные легионеры нам не нужны, только суперкласса. У нас есть свои ребята»

Максим Балмочных поддержал ужесточение лимита на легионеров в .

– Сейчас сборная России не выступает на международных турнирах. Из-за этих ограничений станет меньше желающих заниматься хоккеем?

– Это никак не влияет. Каждый год в хоккей приходит очень много детей. И посмотрите, сколько сейчас движений патриотических, волонтерских. Все равно спорт будет развиваться и дети будут заниматься.

– А на качестве хоккея изоляция России тоже не скажется?

– Уровень внутреннего чемпионата будет только расти. Легионеров стало меньше: кто хотел, тот давно уже уехал. Одно дело , который приехал и сказал, что хочет выиграть чемпионат России. А другое – те, кто приезжает просто зарабатывать.

А на международном уровне… Качество хоккея у нас чуть-чуть будет похуже. Чехия, Швеция, Финляндия – матчи против этих сборных дают ребятам возможность подняться на ступеньку в своем развитии. В этих противостояниях мы изучаем их хоккей. Адаптируем что-то оттуда, берем новое.

– Главный тезис сторонников ужесточения лимита на легионеров в КХЛ – больше возможностей для развития молодых игроков. Принесет ли это пользу?

– Обязательно! Все берут легионеров, чтобы от них набираться опыта, учиться чему-то. Но бывает так, что приезжают легионеры не того уровня, который действительно нужен.

В Северной Америке если даже россиянин немного сильнее местных, то он точно играть не будет. Я сам с этим столкнулся. Нам необходимо адаптироваться к их хоккею, быть на голову выше.

А в России мы почему-то подстраиваемся под легионеров. Если сильный легионер, то вопросов нет. Они помогают клубу и развитию нашего хоккея. Но обычные нам не нужны, только суперкласса. В России есть свои ребята, их можно пробовать в основном составе, – сказал победитель МЧМ-1999.