Татьяна Тарасова: «Овечкин – легендарный спортсмен, гордость российской хоккейной школы»
Татьяна Тарасова высказалась о форварде «Вашингтона» Александре Овечкине.
Россиянин повторил рекорд чемпионатов НХЛ по числу сезонов с минимум 30 голами. Нападающий достиг этой отметки в 17-й раз за карьеру, сравнявшись с Майком Гартнером.
«Овечкин – легендарный российский спортсмен. Он великий хоккеист, гордость российской хоккейной школы.
Александр – пример того, каким должен быть спортсмен. Он никогда не перестает трудиться, все уже сбились со счета от количества его рекордов.
Поздравляю и желаю ему не останавливаться!» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
810-й гол Овечкина в НХЛ: запихал «Филадельфии» с пятака – и в 17-й раз выбил 30 шайб за сезон. Это рекорд!
а эти примазки к достижению - "лучшая школа" ))
Женя трехкратный обладатель кубка Стэнли, а Овечкин от Трампа подарок получил в обмен на дружбу с путиным