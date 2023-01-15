Татьяна Тарасова: «Овечкин – легендарный спортсмен, гордость российской хоккейной школы»

Теги Вашингтон Татьяна Тарасова Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Татьяна Тарасова высказалась о форварде «Вашингтона» Александре Овечкине.

Россиянин повторил рекорд чемпионатов НХЛ по числу сезонов с минимум 30 голами. Нападающий достиг этой отметки в 17-й раз за карьеру, сравнявшись с Майком Гартнером.

«Овечкин – легендарный российский спортсмен. Он великий хоккеист, гордость российской хоккейной школы.

Александр – пример того, каким должен быть спортсмен. Он никогда не перестает трудиться, все уже сбились со счета от количества его рекордов.

Поздравляю и желаю ему не останавливаться!» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

810-й гол Овечкина в НХЛ: запихал «Филадельфии» с пятака – и в 17-й раз выбил 30 шайб за сезон. Это рекорд!

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13 комментариев

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prus_3
Но тройной тулуп у этого американца никакой!
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Grads
Овечкин давно уже американский спортсмен.
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Додик Аксель
Овечкин Саша -- гордость наша ! А остальные могут утереться !
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all_my_alls
У него тоже собрались медали отбирать?)
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DorianGreey
Ответ amra73
Дык все лучшие там, только соревнуясь с сильнейшими спортсмен становится лучше
Талант родился. его сразу приметили. и забрали в лучшую хокейную лигу. где он развивался и стал абсолютно лучшим.
а эти примазки к достижению - "лучшая школа" ))
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amra73
Ответ DorianGreey
гордость российской школы. который всю свою сознательную жизнь играет в США? о.О
Дык все лучшие там, только соревнуясь с сильнейшими спортсмен становится лучше
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Splin
Ответ DorianGreey
гордость российской школы. который всю свою сознательную жизнь играет в США? о.О
А где ему играть? Там лучшией хоккей, хоккеисты.
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Ми Ша
Овечкин- наша гордость! Хоть кем-то осталось гордиться. Армия - вторая ..с конца, экономика на нуле,общество деградировало
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DorianGreey
гордость российской школы. который всю свою сознательную жизнь играет в США? о.О
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Арсений Элин
Полностью согласен! Нельзя не согласиться!)
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Wiley Fox
Интересно, а Малкин бабу Таню чем обидел?

Женя трехкратный обладатель кубка Стэнли, а Овечкин от Трампа подарок получил в обмен на дружбу с путиным
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Denkaaaa
ну все ТАТ на сегодня вроде все новости прокомментировала, можно и журналистам отстать от нее.уже в фк нет тем,вот дошли до хоккея.
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Sat397
Талант талантом, но на пенсию пора, всех денег не заработать. Молодым дорогу!
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