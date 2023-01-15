Татьяна Тарасова: «Овечкин – легендарный спортсмен, гордость российской хоккейной школы»

Татьяна Тарасова высказалась о форварде « » .

Россиянин повторил рекорд чемпионатов НХЛ по числу сезонов с минимум 30 голами. Нападающий достиг этой отметки в 17-й раз за карьеру, сравнявшись с Майком Гартнером.

«Овечкин – легендарный российский спортсмен. Он великий хоккеист, гордость российской хоккейной школы.

Александр – пример того, каким должен быть спортсмен. Он никогда не перестает трудиться, все уже сбились со счета от количества его рекордов.

Поздравляю и желаю ему не останавливаться!» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

810-й гол Овечкина в НХЛ: запихал «Филадельфии» с пятака – и в 17-й раз выбил 30 шайб за сезон. Это рекорд!