Ежов о 2:0 с «Адмиралом»: «Важная победа для «Салавата». Мы перетерпели, забили свои голы»

Теги Салават Юлаев КХЛ Илья Ежов Адмирал Хоккей

Илья Ежов прокомментировал победу в матче против «Адмирала» (2:0).

– Важная победа для нас. Здорово, что смогли дома порадовать болельщиков.

Мы перетерпели, были готовы к такой игре. Знали, что «Адмирал» хорошо играет в обороне, ждет контратак. Забили свои голы и не пропустили. 

– До третьего периода не было удалений. Делали на этом акцент? 

– Акцента не было, так получилось. Но это показывает, что дисциплина дает результат, поэтому приятно не играть в меньшинстве. 

– Год для «Салавата» начался удачно – четыре победы в пяти матчах. Но такое большое количество игр с топ-командами дополнительно как-то подогревает? 

– В этом сезоне интересно играть, много игр без перерывов. Это интересно, держишь себя в темпе. 

– Насколько этот матч был похож на игры плей-офф? 

– Наверное, на плей-офф не очень похож. Была игра от обороны, ожидали от «Адмирала», что они будут так играть, – сказал вратарь «Салавата Юлаева».

Вратарь «Салавата» Ежов сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 25 бросков в матче с «Адмиралом»

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