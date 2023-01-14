Форвард «Динамо» Уил оштрафован за непристойный жест в матче против СКА

Нападающий « » Джордан Уил оштрафован за непристойный жест.

Соответствующее решение вынес Спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ, рассмотрев эпизод матча СКА – «Динамо» (2:0).

«На основании представленных материалов принято решение наложить на игрока «Динамо» Москва Джордана Уила наказание по п.1.32 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (использование любых непристойных, нецензурных или оскорбительных жестов по отношению к судье или любому лицу) и подвергнуть его денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.

Напомним, на 4-й минуте 3-го периода гол московского «Динамо» в ворота СКА был отменен из-за помехи вратарю.