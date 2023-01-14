Форвард «Динамо» Уил оштрафован за непристойный жест в матче против СКА

Теги СКА судьи КХЛ Динамо Джордан Уил деньги Хоккей

Нападающий «Динамо» Джордан Уил оштрафован за непристойный жест.

Соответствующее решение вынес Спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ, рассмотрев эпизод матча СКА – «Динамо» (2:0).

«На основании представленных материалов принято решение наложить на игрока «Динамо» Москва Джордана Уила наказание по п.1.32 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (использование любых непристойных, нецензурных или оскорбительных жестов по отношению к судье или любому лицу) и подвергнуть его денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.

Напомним, на 4-й минуте 3-го периода гол московского «Динамо» в ворота СКА был отменен из-за помехи вратарю.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Why always me?!
А что Уил показал то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сидни Кросби 2
Ответ Wayne Gretzky 99
За такие вещи награждать надо!
Вот его и наградили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Приорат70
Ответ BW_world
И в чем он не прав?
Абсолютно прав, как и Ротенберг, схлопотавший 300 тысяч после ЦСКА
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rialto
Динамо срочно выпустить футболки с надписью: жест справедливости!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максут Дюсембинов
Я ему руку хочу пожать он молодец ска всех покупает. Почему хоккей в России падает . Ау чины надо хоккей поднять и чтоб в России хоккей был на 1 мести а не на послед
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BW_world
И в чем он не прав?
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wayne Gretzky 99
За такие вещи награждать надо!
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий