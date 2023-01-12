Пакетт о Кучерове: «Особенный талант, такие игроки появляются редко. Ни у кого в НХЛ нет такого видения»

поделился мнением о .

– Вы видели первые шаги Никиты Кучерова в АХЛ. Тогда уже было понятно, что это особенный игрок?

– Вряд ли кто-то мог предполагать, что он будет настолько хорош, но да, уже тогда я видел, что он станет очень хорошим игроком.

Он был слишком хорош для АХЛ, однако ему надо было немного дозреть до такого уровня. « » хорошо провела его развитие, чтобы он делал нужные вещи в нужный момент.

Это особенный талант. Ни у кого в нет такого видения [площадки], как у него. Я наблюдал за ним семь лет, он за это время немного изменился, но мощный талант у него был всегда.

– Что делает его таким гением на льду?

– Ох, хотел бы я знать! У него глаза по всей голове. Это безумие. Ему даже не надо выискивать глазами партнера, он и так знает, где он.

Такие игроки редко появляются. И он очень много оттачивает свое мастерство, работает над одними и теми же вещами целые тренировки. Это приносит плоды, – сказал нападающий минского , который выиграл Кубок Стэнли в составе «Тампы».