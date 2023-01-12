Пакетт о Кучерове: «Особенный талант, такие игроки появляются редко. Ни у кого в НХЛ нет такого видения»
Седрик Пакетт поделился мнением о Никите Кучерове.
– Вы видели первые шаги Никиты Кучерова в АХЛ. Тогда уже было понятно, что это особенный игрок?
– Вряд ли кто-то мог предполагать, что он будет настолько хорош, но да, уже тогда я видел, что он станет очень хорошим игроком.
Он был слишком хорош для АХЛ, однако ему надо было немного дозреть до такого уровня. «Тампа» хорошо провела его развитие, чтобы он делал нужные вещи в нужный момент.
Это особенный талант. Ни у кого в НХЛ нет такого видения [площадки], как у него. Я наблюдал за ним семь лет, он за это время немного изменился, но мощный талант у него был всегда.
– Что делает его таким гением на льду?
– Ох, хотел бы я знать! У него глаза по всей голове. Это безумие. Ему даже не надо выискивать глазами партнера, он и так знает, где он.
Такие игроки редко появляются. И он очень много оттачивает свое мастерство, работает над одними и теми же вещами целые тренировки. Это приносит плоды, – сказал нападающий минского «Динамо», который выиграл Кубок Стэнли в составе «Тампы».
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