Зоркин перешел в минское «Динамо». Защитник провел всего 2 матча за СКА после обмена из «Сочи»

Теги СКА переходы Динамо Минск КХЛ Сочи Никита Зоркин Хоккей

Никита Зоркин продолжит карьеру в минском «Динамо».

Команда из Беларуси арендовала 22-летнего защитника у СКА.

В начале декабря Зоркин перешел в питерский клуб в результате обмена из «Сочи», где он являлся самым результативным защитником команды.

После перехода Зоркин принял участие только двух матчах за СКА: 4 декабря он провел на льду 15:23 в игре с «Куньлунем» (4:3 Б), а затем всего 37 секунд – в матче с минским «Динамо» (5:3), который состоялся 8 декабря.

В общей сложности в активе защитника 10 (4+6) баллов за результативность в 29 играх текущего Фонбет чемпионата КХЛ. Все свои очки игрок набрал в составе «Сочи».

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2 комментария

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Владислав Свидзинский
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Сейчас очки сходу начнет набирать
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Radik_2.0
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Ща ещё попугай в Хабаровск уедет и бишбармак в Казахстан
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