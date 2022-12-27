Зоркин перешел в минское «Динамо». Защитник провел всего 2 матча за СКА после обмена из «Сочи»

продолжит карьеру в минском «Динамо».

Команда из Беларуси арендовала 22-летнего защитника у .

В начале декабря Зоркин перешел в питерский клуб в результате обмена из « », где он являлся самым результативным защитником команды.

После перехода Зоркин принял участие только двух матчах за СКА: 4 декабря он провел на льду 15:23 в игре с «Куньлунем» (4:3 Б), а затем всего 37 секунд – в матче с минским « » (5:3), который состоялся 8 декабря.

В общей сложности в активе защитника 10 (4+6) баллов за результативность в 29 играх текущего Фонбет чемпионата КХЛ. Все свои очки игрок набрал в составе «Сочи».