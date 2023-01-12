Седрик Пакетт: «Василевский – лучший вратарь мира. Ему тяжело забить даже на тренировках, он умеет выигрывать матчи для команды»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Динамо Минск КХЛ Андрей Василевский Седрик Пакетт Чемпионат.com Хоккей

Седрик Пакетт считает Андрея Василевского лучшим вратарем мира.

Игроки ранее вместе выступали за «Тампу».

«Конечно, Василевский сейчас – лучший вратарь мира. Я несколько лет с ним поиграл, ему тяжело забить даже на тренировках.

Он умеет выигрывать матчи для команды и он самый атлетичный парень, которого я видел в жизни, у него растяжка лучше всех. И он на самом деле считает, что он лучший, и не хочет, чтобы кто-то был лучше него. Поэтому он и лучший вратарь», – сказал нападающий минского «Динамо».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Brazil Barys
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лучший вратарь мира играет в загнивающем западе , а не в лучшей империи мира😂😂😂
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий