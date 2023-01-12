Седрик Пакетт: «Василевский – лучший вратарь мира. Ему тяжело забить даже на тренировках, он умеет выигрывать матчи для команды»

считает Андрея Василевского лучшим вратарем мира.

Игроки ранее вместе выступали за « ».

«Конечно, Василевский сейчас – лучший вратарь мира. Я несколько лет с ним поиграл, ему тяжело забить даже на тренировках.

Он умеет выигрывать матчи для команды и он самый атлетичный парень, которого я видел в жизни, у него растяжка лучше всех. И он на самом деле считает, что он лучший, и не хочет, чтобы кто-то был лучше него. Поэтому он и лучший вратарь», – сказал нападающий минского « ».