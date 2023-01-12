Седрик Пакетт: «Василевский – лучший вратарь мира. Ему тяжело забить даже на тренировках, он умеет выигрывать матчи для команды»
Седрик Пакетт считает Андрея Василевского лучшим вратарем мира.
Игроки ранее вместе выступали за «Тампу».
«Конечно, Василевский сейчас – лучший вратарь мира. Я несколько лет с ним поиграл, ему тяжело забить даже на тренировках.
Он умеет выигрывать матчи для команды и он самый атлетичный парень, которого я видел в жизни, у него растяжка лучше всех. И он на самом деле считает, что он лучший, и не хочет, чтобы кто-то был лучше него. Поэтому он и лучший вратарь», – сказал нападающий минского «Динамо».
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