Олег Леонтьев: «Кашникова не пустили в Казахстан, у него просрочен паспорт. Он провел ночь в аэропорту, хорошо, что там буфет есть. С Ягром была такая же история»

Теги Нефтехимик Яромир Ягр КХЛ Барыс Олег Леонтьев Sports.ru - Казахстан Евгений Кашников Хоккей

Олег Леонтьев сообщил, что Евгения Кашникова не пустили в Казахстан.

Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал победу в матче против «Барыса» (5:3).

«Бойцы – молодцы, проявили волю и характер, ушли с 1:3. Ключевой гол – второй. Приятно, что даже проигрывая, никто не опускал руки.

Добились важной победы, но ничего еще не закончилось, впереди до конца регулярного чемпионата много матчей.

Евгений Кашников пропускал матч из-за того, что у него был просрочен российский паспорт. Его не пустили в Казахстан, он остался в аэропорту. Провел ночь в терминале. Хорошо, что там буфет есть. Но ничего, такая же история с Ягром была, уже традиция», – сказал главный тренер «Нефтехимика».

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2 комментария

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HockeyMan
Бурлак.
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Андоррский почтальон
Начальника команды уволить! Куда смотрит, когда билеты заказывает? Да и у самого Кашникова голова для чего? Только чтобы шлем носить?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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