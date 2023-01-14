Олег Леонтьев: «Кашникова не пустили в Казахстан, у него просрочен паспорт. Он провел ночь в аэропорту, хорошо, что там буфет есть. С Ягром была такая же история»
Олег Леонтьев сообщил, что Евгения Кашникова не пустили в Казахстан.
Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал победу в матче против «Барыса» (5:3).
«Бойцы – молодцы, проявили волю и характер, ушли с 1:3. Ключевой гол – второй. Приятно, что даже проигрывая, никто не опускал руки.
Добились важной победы, но ничего еще не закончилось, впереди до конца регулярного чемпионата много матчей.
Евгений Кашников пропускал матч из-за того, что у него был просрочен российский паспорт. Его не пустили в Казахстан, он остался в аэропорту. Провел ночь в терминале. Хорошо, что там буфет есть. Но ничего, такая же история с Ягром была, уже традиция», – сказал главный тренер «Нефтехимика».
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