Олег Леонтьев: «Кашникова не пустили в Казахстан, у него просрочен паспорт. Он провел ночь в аэропорту, хорошо, что там буфет есть. С Ягром была такая же история»

Олег Леонтьев сообщил, что Евгения Кашникова не пустили в Казахстан.

Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал победу в матче против « » (5:3).

«Бойцы – молодцы, проявили волю и характер, ушли с 1:3. Ключевой гол – второй. Приятно, что даже проигрывая, никто не опускал руки.

Добились важной победы, но ничего еще не закончилось, впереди до конца регулярного чемпионата много матчей.

Евгений Кашников пропускал матч из-за того, что у него был просрочен российский паспорт. Его не пустили в Казахстан, он остался в аэропорту. Провел ночь в терминале. Хорошо, что там буфет есть. Но ничего, такая же история с Ягром была, уже традиция», – сказал главный тренер « ».