Олег Леонтьев: «Если бы я знал, что Овитю за человек, никогда бы не пригласил его в «Нефтехимик»

Олег Леонтьев высказался об уходе Йоанна Овитю из «Нефтехимика».

Клуб расторг контракт с защитником 27 ноября 2022 года.

«О какой-то распродаже перед закрытием трансферного окна у нас даже не было никаких мыслей, потому что с самого начала сезона мы позиционируем себя как клуб, который рассчитывает попасть в плей-офф. Откуда появилась эта «утка» – ума не приложу, но ее тут же все подхватили и начали транслировать.

Возможно, на такие мысли людей подтолкнуло расторжение контракта с Овитю, но там совсем другая история. Если бы я раньше знал о том, что Йоанн за человек, о его человеческих качествах, то никогда бы не пригласил в команду. Потому что одно дело – умение играть в хоккей, спортивный принцип, но в коллективе важен и характер.

Как «Нефтехимик» будет действовать в межсезонье, чтобы сохранить костяк команды? Естественно, за тех ребят, которые нам интересны, мы будем сражаться, бороться, чтобы они остались в «Нефтехимике». Речь о командообразующих, ключевых хоккеистах. Как получится, покажет только время. Кого сможем удержать – того сможем.

Понятно, что в межсезонье начнется борьба кошельков, и это немного настораживает, потому что какие-то клубы могут сделать такие предложения, от которых невозможно отказаться. Но мы будем стараться сохранить костяк, потому что наша задача не просто выходить в плей-офф, но и стараться пройти как можно дальше», – сказал главный тренер «Нефтехимика».