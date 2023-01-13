Чудинов об уходе из «Ак Барса»: «Я сам попросил обмен, не было смысла сидеть. Не думал, что так получится»

рассказал, почему перешел в «Спартак» из « ».

– Я сам попросил обмен, потому что не было смысла сидеть. Я не думал, что так получится все.

– Меня поразило, что после перехода вы стали часто играть, забивать и начали показывать хороший уровень.

– Были такие моменты и в «Ак Барсе». Как раз со «Спартаком» играли, я пас отдал, «+2» получил, а потом на 4 матча в запас сел.

– Почему?

– Я не знаю, ко мне за 20 игр никто не подходил и ничего не говорил.

– А вы сами не подходили?

– Я через 20 игр подошел и сказал, что хочу обмена, больше ничего не говорил.

– Как-то странно, вы же были игроком Знарка.

– Ну вот так, какие-то разногласия случились. Мы не ругались, не конфликтовали, а просто не общались, – сказал защитник « ».