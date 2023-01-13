Чудинов об уходе из «Ак Барса»: «Я сам попросил обмен, не было смысла сидеть. Не думал, что так получится»
Максим Чудинов рассказал, почему перешел в «Спартак» из «Ак Барса».
– Я сам попросил обмен, потому что не было смысла сидеть. Я не думал, что так получится все.
– Меня поразило, что после перехода вы стали часто играть, забивать и начали показывать хороший уровень.
– Были такие моменты и в «Ак Барсе». Как раз со «Спартаком» играли, я пас отдал, «+2» получил, а потом на 4 матча в запас сел.
– Почему?
– Я не знаю, ко мне за 20 игр никто не подходил и ничего не говорил.
– А вы сами не подходили?
– Я через 20 игр подошел и сказал, что хочу обмена, больше ничего не говорил.
– Как-то странно, вы же были игроком Знарка.
– Ну вот так, какие-то разногласия случились. Мы не ругались, не конфликтовали, а просто не общались, – сказал защитник «Спартака».
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