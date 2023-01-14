Пашков о прогрессе «Ак Барса»: «Билялетдинов – динамовский человек порядка. Казань изменилась за считанные дни»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Виталий Давыдов КХЛ Александр Пашков Хоккей

Александр Пашков считает, что «Ак Барс» заметно прибавил после возвращения Билялетдинова. 

«Интересные события происходят в Восточной конференции. Всю осень в центре скандальной хроники была Казань, которая при качественном сосотаве показывала, мягко говоря, не совсем качественный хоккей.

Но посмотрите, как «Ак Барс» изменился с приходом Зинэтулы Билялетдинова! Правильно говорит Виталий Семенович Давыдов, Билялетдинов – это наш, «динамовский», человек, человек порядка.

За считанные дни Казань изменилась – и в плей-офф может стать очень серьезной силой», – считает олимпийский чемпион. 

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