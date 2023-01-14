Пашков о прогрессе «Ак Барса»: «Билялетдинов – динамовский человек порядка. Казань изменилась за считанные дни»

считает, что « » заметно прибавил после возвращения Билялетдинова.

«Интересные события происходят в Восточной конференции. Всю осень в центре скандальной хроники была Казань, которая при качественном сосотаве показывала, мягко говоря, не совсем качественный хоккей.

Но посмотрите, как «Ак Барс» изменился с приходом ! Правильно говорит Виталий Семенович Давыдов, Билялетдинов – это наш, «динамовский», человек, человек порядка.

За считанные дни Казань изменилась – и в плей-офф может стать очень серьезной силой», – считает олимпийский чемпион.