Третьяк о хоккее «3 на 3»: «Часть великой отечественной школы, еще в советское время любил этот формат. Были бы тогда камеры сегодняшнего уровня, записи набирали бы миллионы просмотров»

считает формат хоккея «3 на 3» частью традиций великой отечественной школы.

Хоккей «3 на 3» – не только очень зрелищная дисциплина, но и часть традиций великой отечественной школы.

Я очень любил этот формат еще в советское время. Мы играли так еще во времена Тарасова.

И мне все время приходилось выходить против лучших, против первого звена сборной СССР и – Михайлова, Петрова, Харламова. В мою команду обычно ставили вторую или третью тройку.

И такой хоккей «3 на 3» был очень интересен. Особенно для вратаря.

Большой вызов, труднее защищать ворота от заброшенных шайб, постоянно моделируются острые игровые ситуации. Практика колоссальной полезности.

А что творили полевые хоккеисты! Если бы тогда были видеокамеры сегодняшнего уровня, то записи этих финтов, проходов и голов были бы хитами, набирали бы миллионы просмотров. Волшебное зрелище», – сказал президент Федерации хоккея России.