Третьяк о хоккее «3 на 3»: «Часть великой отечественной школы, еще в советское время любил этот формат. Были бы тогда камеры сегодняшнего уровня, записи набирали бы миллионы просмотров»

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Владислав Третьяк считает формат хоккея «3 на 3» частью традиций великой отечественной школы.

Хоккей «3 на 3» – не только очень зрелищная дисциплина, но и часть традиций великой отечественной школы.

Я очень любил этот формат еще в советское время. Мы играли так еще во времена Тарасова.

И мне все время приходилось выходить против лучших, против первого звена сборной СССР и ЦСКА – Михайлова, Петрова, Харламова. В мою команду обычно ставили вторую или третью тройку.

И такой хоккей «3 на 3» был очень интересен. Особенно для вратаря.

Большой вызов, труднее защищать ворота от заброшенных шайб, постоянно моделируются острые игровые ситуации. Практика колоссальной полезности.

А что творили полевые хоккеисты! Если бы тогда были видеокамеры сегодняшнего уровня, то записи этих финтов, проходов и голов были бы хитами, набирали бы миллионы просмотров. Волшебное зрелище», – сказал президент Федерации хоккея России.

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