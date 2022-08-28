Игроки «Красной Армии» возложили цветы к монументу Валерия Харламова. Исполнился 41 год со дня его смерти

Хоккеисты возложили цветы к монументу Валерия Харламова.

Бывший форвард ЦСКА и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион погиб в автокатастрофе 27 августа 1981 года.

Сейчас его имя носит главный трофей Париматч Молодежной хоккейной лиги – Кубок Харламова.

для меня – неотъемлемая часть российского хоккея. Это человек, голы которого смотришь в детстве. Это та легенда хоккея, про которую рассказывают родители. О его великолепной игре и том, как он восхищал людей на трибунах. Конечно, для меня он кумир, как и для всех российских спортсменов, которые занимаются хоккеем. Великая фигура в спорте.

В ЦСКА большое внимание уделяется звездам прошлого. Мы всегда должны помнить тех людей, которые проходили этот путь, которые делали этот вид спорта популярным, интересным, развивали его. Поэтому мы в ЦСКА всегда отдаем дань уважения этим людям.

Каждый год в «Красной Армии» и в любом клубе системы ЦСКА стоит задача забирать кубок. И – это не исключение, это мечта любого хоккеиста, который находится в «Красной Армии». То, что кубок носит имя великого спортсмена, только добавляет мотивации», – сказал капитан «Красной Армии» Матвей Васин.

Фото: телеграм-канал ЦСКА