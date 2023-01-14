«Лучше Варум с Губиным, чем «бум-бум» по голове». Бурдасов о музыкальных предпочтениях

Форвард « » рассказал о своих музыкальных предпочтениях.

– Кто включает музыку у вас в раздевалке? Я сегодня слышал Варум, Губина, Фриске.

– Лучше пускай, наоборот, Варум с Губиным поют, чем это «бум-бум» по голове бьет. Тертышный у нас вроде рядом с колонкой сидит, у него спросите.

– А любите английский рэп?

– Конечно, 50 Cent, Эминем, Jay-Z, Snoop Dogg, еще Боб Марли иногда заходит, – сказал нападающий челябинского клуба.